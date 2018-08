Caracas- El presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco) de Venezuela, Roberto León Parilli, consideró hoy que la medida del Gobierno de Nicolás Maduro para regular los precios de 25 productos solo aumentará el ya notable desabastecimiento en los anaqueles.Parilli explicó que en un proceso hiperinflacionario como el que vive Venezuela "cualquier regulación que permanezca estática en el tiempo (...) en muy corto plazo se desajusta", por lo que continuar con esta práctica es "ilógico" e "inaplicable".Un decreto oficial publicado este miércoles dio a conocer los precios de varios productos de la cesta básica y de otros de consumo secundario, entre los que están el arroz, el café, el azúcar, el aceite, el pollo y la harina de maíz.El presidente Nicolás Maduro ha dicho que encarcelarán a quien incumpla esta medida y que sancionarán los comercios que incurran en irregularidades.La medida también asusta a muchos consumidores pues cada vez que se ha intentado el control de precios de los productos estos desaparecen del mercado.El presidente de Anauco explica que la desaparición sucede porque los empresarios comienzan a ver las pérdidas que genera producir un bien regulado, algo a lo que además se le añaden las sanciones, y la reacción del comerciante es "automáticamente dejar de vender ese producto" y es "ahí cuando nace la reventa informal"."Hace aproximadamente un año pareciera que (el gobierno) había abandonado la práctica de la regulación y se fueron ajustando precios a medida que la inflación avanzaba, así existían los productos, bastante caros, pero estaban ahí", indicó Parilli.Todo el entramado, señala, tiene su origen en la inflación que, en escenarios normales, mantiene estables los precios de los productos por lo que cree que una solución real pasa por "apuntar a controlar primero la inflación" que desvanece los ingresos de los venezolanos "por mucho aumento (salarial) que se ha decretado"."Si la inflación no estuviese presente, no habría ni que regular precios, porque el propio mercado los estancaría", enfatizó.Anauco, dice su presidente, ha constatado que la reciente aplicación de estas medidas, sumado al incremento salarial que eleva el ingreso 35 veces y la devaluación de 95.8 % oficializada el martes, hasta ahora únicamente ha generado "una gran confusión"."Muchos empresarios no saben qué hacer, las personas no saben qué va a ocurrir y esto genera cierta anarquía", añadió.La medida de fijación de precios se enmarca en el plan de "recuperación" económica del Gobierno de Maduro y busca "proteger la estabilidad de los precios" y, según dijo el vicepresidente económico, Tareck el Aissami, se logró tras firmar un acuerdo con "las 33 agroindustrias más grandes" del país.Sin embargo, el presidente de la principal patronal de Venezuela (Fedecámaras), Carlos Larrazábal, aseguró hoy que los llamados "precios acordados" fueron casi todos impuestos por el Gobierno, omitiendo los costos de producción.

