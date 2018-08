Video: Granjero descubre a 'Bulbasaur' de carne y hueso

Cargando

India- Si durante tu infancia no te separabas del televisor por ver 'Pokémon' y hace unos años fuiste de los jugadores que buscaba a las criaturas coloridas por toda la ciudad, tenemos que decirte algo: el primer pokémon de carne y hueso apareció.En serio, no estamos bromeando, en Madhya Pradesh, India, un granjero encontró en el campo a una ratita a la que le crecía una planta en la espalda al estilo Bulbasaur.De acuerdo con medio locales, el hallazgo ocurrió en una zona de cultivo de soya del distrito Ratlam, un lugar donde es muy común ver insectos raros y animales poco usuales.Datar Singh, el hombre que descubrió al roedor, aseguró que en sus 20 años trabajando la tierra 'jamás había visto algo igual'."El animalito tenía dificultades para desplazarse por la enorme planta que le brotaba en la espalda, por eso no trató de huir cuando lo agarré", dijo.De acuerdo con Daily Mail, tras filmar el video, el agricultor se llevó a la rata a su casa para intentar extraerle la planta.Algunos vecinos sugieren que una semilla le cayó dentro de una herida abierta y germinó al encontrar la condiciones idóneas.Afortunadamente, el roedor sobrevivió y ahora se recupera satisfactoriamente."Es un milagro que no hubiera daño cerebral porque la planta creció muy cerca de su cuello", dijo el profesor Siddiqui, del Departamento de biología de la universidad local.

