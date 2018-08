Crean en EU frente antiaranceles a autos

Monterrey.- Esta semana fue creada en Estados Unidos una nueva coalición empresarial enfocada en luchar contra la imposición de las tarifas arancelarias a las importaciones de vehículos y componentes automotrices.Se trata de "The Driving American Jobs Coalition", que aglutina a ocho organismos involucrados en el sector automotriz."Entendemos el enfoque del presidente (Donald Trump) en proteger las manufacturas y otros empleos y garantizar la igualdad de condiciones con nuestros socios comerciales internacionales, pero creemos que estas tarifas harán lo contrario", expuso la coalición en su portal."Un arancel del 25 por ciento tendría un impacto devastador en la industria automotriz y de piezas, porque la industria es verdaderamente global".La coalición representa a los principales fabricantes de vehículos de Estados Unidos, así como proveedores de piezas, concesionarios de automóviles, distribuidores de piezas, minoristas y proveedores de servicios para vehículos."Hemos estado en el centro de la recuperación económica de Estados Unidos, creando cientos de miles de puestos de trabajo, exportando millones de automóviles y camiones y probando, una vez más, que los trabajadores estadounidenses pueden competir y ganar en el mercado global", resaltó.Entre los organismos miembros están el Consejo Americano de Política Automotriz, la Asociación del Cuidado Automotriz, la Asociación Americana de Distribuidores Internacionales, la Alianza de Fabricantes de Automóviles, la Asociación Global de Fabricantes Automotrices y la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipo.Así como también la Asociación de Mercado de Equipos Especializados y la Asociación Nacional de Vendedores de Automóviles.La Administración Trump está retrasando su cronograma para una investigación sobre la imposición de aranceles a las importaciones de automóviles, ya que está avanzando en negociaciones con algunos de los implicados, entre ellos México.A finales de julio, el secretario de Comercio estadounidense, Wilbur Ross, señaló que "en algún momento de agosto" la concluirían y emitirían recomendaciones sobre la posible amenaza a la seguridad nacional, sin embargo, esta semana, descartó una fecha límite.Las automotrices extranjeras que tienen plantas en Estados Unidos no apoyan las normas de la Administración Trump para aumentar el contenido local en los vehículos fabricados en Norteamérica, sostuvo un grupo que representa a firmas como Toyota, Volkswagen y Hyundai a legisladores estadounidenses.La posición de los fabricantes de automóviles fue expuesta en una carta del 16 de agosto del grupo "Here for America", que hasta ahora no se había reportado, enviada a los principales miembros del Congreso centrados en el comercio.El aseguró que sus miembros, que también incluyen a Honda, Daimler, BMW, Nissan, Kia, Subaru y Volvo, representan casi el 50 por ciento de la producción de vehículos de Estados Unidos.Con información de Reuters.

