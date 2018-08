Barcelona— Un hombre suplicó que lo dejaran entrar a una comisaría cerrada en Cornellà, cerca de Barcelona, ayer por la madrugada y tras ingresar atacó con un cuchillo a los agentes. El agresor fue abatido a manos de la Policía.Las autoridades abordaron la agresión como un ataque terrorista porque se trató de un incidente “extremadamente grave” que incluyó un ataque “premeditado” que buscaba matar a agentes, indicó Rafel Comes, comisario superior de la Policía autonómica de Cataluña, conocida como Mossos d’Esquadra.El sospechoso gritó “Alá” y otras palabras que los agentes no llegaron a entender, dijo el responsable policial, y añadió que los servicios de inteligencia españoles están colaborando en la investigación.Agregó que la Policía no encontró pruebas que relacionen el ataque del lunes con los atentados perpetrados hace un año en Barcelona y en Cambrils, una localidad próxima, que causaron 16 muertos.Pese a las sospechas de la Policía, el Ministerio del Interior indicó que mantenía la alerta de terror del país en nivel 4, indicando un riesgo alto. España ha estado en esa fase de alerta desde 2015, tras una serie de ataques terroristas en el extranjero. El máximo nivel es el 5, que indica un “riesgo muy alto”.Los agentes le abrieron la puerta de seguridad al hombre, que vivía en un departamento aledaño.El sospechoso había llamado al timbre de forma insistente alrededor de las 5:45 de la mañana y habló con los policías que estaban en el interior a través del interfono. Cuando decidieron abrirle la puerta, sacó un “cuchillo grande” y arremetió contra ellos, indicó el comisario.El hombre llevaba su documentación en el momento del asalto y las autoridades están comprobando si los documentos son auténticos.Comes dijo que las autoridades no han encontrado antecedentes criminales del hombre identificado en los documentos, aunque revisan las bases de datos de la Policía internacional para hallar coincidencias con sus huellas dactilares.La policía dijo que evacuaron el edificio de apartamentos donde vivía el sospechoso como medida de precaución, ubicado a unos 200 metros (yardas) de distancia de la comisaría. Al inmueble ingresaron expertos en desactivación de explosivos, equipos forenses y unidades caninas para realizar un registro de la propiedad.

