Cancela petrolera francesa proyecto en Irán por sanciones

Teherán.- La petrolera francesa Total SA se retiró oficialmente de Irán después de cancelar un acuerdo de 20 años valuado en 5 mil millones de dólares para explotar el gigantesco campo de gas natural South Pars debido a que Estados Unidos renovó sus sanciones, informó el lunes el ministro del petróleo iraní.El sitio en internet ICANA.ir del Parlamento citó al ministro Bijan Zanganeh diciendo que desde que Total anunció su decisión hace un tiempo, Irán ha estado en proceso de "buscar una alternativa" a Total. No proporcionó más detalles.Por el momento, la compañía francesa no ha comentado al respecto.Al inicio del mes, Irán dijo que la petrolera estatal de China compró 80% de participación en el proyecto. CNPC originalmente tenía 30% de acciones en el mismo.Las renovadas sanciones estadounidenses entraron en vigor en agosto, después de que Estados Unidos se retirara en mayo del acuerdo nuclear internacional firmado con Irán. La reinstauración de las sanciones exacerbó una crisis financiera en Irán, lo que provocó la caída del rial, la moneda iraní.Total anunció en mayo su decisión de cancelar el acuerdo multimillonario en Irán debido a las sanciones estadounidenses. El grupo dijo que por el momento "no podría solventar verse expuesto a ninguna acción secundaria", incluyendo la pérdida de financiamiento por parte de bancos estadounidenses.

