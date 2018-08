Colombia prueba drones para destruir plantíos de coca

Bogotá— Con los cultivos de drogas a la alza, la Policía de Colombia está probando si los drones que portan defoliantes pueden efectivamente matar las hojas que se utilizan para elaborar cocaína y ganarse el apoyo de los funcionarios de la administración de Trump, a quienes les preocupa la creciente capacidad del país para suministrar drogas a los consumidores estadounidenses, publicó The Wall Street Journal.Funcionarios anti-drogas dicen que en semanas recientes han puesto a trabajar unos 10 drones, cada uno con un peso de 50 libras luego que son cargados con herbicida, en el suroeste de la provincia de Nariño. Las pequeñas aeronaves, guiadas por control remoto, destruyeron cientos de acres de coca en una primera ronda de pruebas, según dijo la Policía y la compañía contratada por el gobierno que puso los drones a disposición.El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, dijo que él quiere hacer una especie de fumigación aérea de los plantíos de coca, los cuales se expandieron a un 160 por ciento, hasta conformar unos 516 mil acres del 2012 al 2017, según reportó la Casa Blanca en junio.Pero Duque prefiere los drones a los aviones para dejar caer el herbicida, lo cual mitigará los daños a los cultivos legales adyacentes a los plantíos de coca. Y ha expresado su entusiasmo por utilizar glifosato, el herbicida que por años fue esparcido por aviones para matar las plantas de coca.Los drones "nos permiten tener una precisión total a una baja altura sobre los plantíos y adicionalmente minimizan los daños e implicaciones a terceros", dijo Duque en una entrevista con Caracol Radio antes de ganar la presidencia en junio.Funcionarios estadounidenses y colombianos dijeron que el crecimiento en los cultivos de coca se dio luego que el gobierno le pusiera fin a un programa que utilizaba aviones fumigadores para esparcir glifosato sobre los plantíos de coca.El predecesor de Duque, Juan Manuel Santos, frenó el uso de 14 aeronaves tras demandas impuestas por grupos agricultores en torno a inquietudes de salud y un fallo emitido por la Corte Constitucional ordenando una prohibición luego que la Organización Mundial de la Salud dijera que el glifosato podría ser un cancerígeno.Los oponentes a las fumigaciones también señalan que el 10 de agosto un jurado en California falló a favor de un encargado de áreas verdes que dijo que los herbicidas de glifosato que él utilizaba fueron la causa de que desarrollara un linfoma no hodgkiniano. El jurado ordenó que el fabricante del químico, Monsanto Co. le pagara al afectado 289 millones de dólares en daños.Funcionarios estadounidenses sostienen que el glifosato no presenta ningún peligro a las personas ni a los animales, señalando que el año pasado la Agencia para la Protección del Medio Ambiente concluyó que es poco probable que el químico ocasione cáncer.En apego a uno de los paquetes de ayuda al extranjero de Washington —el Plan Colombia, el cual entró en vigor en el año 2000 y costó más de 10 mil millones de dólares— los aviones que esparcieron glifosato redujeron los plantíos de coca de Colombia de 470 mil acres en el 2001 a 193 mil en el 2012, de acuerdo con cifras arrojadas por Estados Unidos.Pero con la coca de nueva a la alza, semejante terreno ganado ya se ha perdido. En Estados Unidos se reportaron alrededor de 14 mil decesos por sobredosis de cocaína en el 2017, en comparación a los menos de 5 mil 500 registrados en el 2014, según dijeron los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades."Se necesita de un serio y efectivo programa de erradicación", dijo el embajador de Estados Unidos, Kevin Whitaker. "¿Acaso deberá ser manual? Claro que sí. ¿Deberá incluir métodos aéreos? Seguro. De nuevo, nuestra postura siempre ha sido que es seguro y efectivo y es una herramienta muy útil para atender el problema en general".Aunque son comunes en la agricultura, los drones nunca antes han sido utilizados para atacar cultivos ilegales, de acuerdo con funcionarios colombianos y estadounidenses.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.