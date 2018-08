Convocan en Venezuela a paro nacional

Caracas- El dirigente opositor venezolano Andrés Velásquez reiteró este domingo el llamado a un paro convocado para el martes por su partido Causa R, Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP) contra las medidas económicas anunciadas por el Presidente Nicolás Maduro y aseguró que este es un primer paso de una agenda de lucha."Estamos hablando de un paro por tiempo definido, el día martes", señaló Velásquez, quien también indicó que este es un primer paso de una agenda de lucha que por supuesto va a tener incorporado otros paros.En rueda de prensa, el político explicó que esta convocatoria también busca unificar la lucha del pueblo en su base y dar una direccionalidad política al que protesta porque no tiene gas, agua, transporte, medicinas o alimentos."Las medidas anunciadas el pasado viernes no son ningún plan de recuperación económica para el país, no lo son. Por el contrario, lo que representa para el pueblo venezolano es más hambre, es más ruina, más pobreza, más sufrimiento, más dolor, más inflación", añadió.El dirigente consideró como una burla que el Mandatario venezolano decretara como no laborable el lunes, cuando entra en vigencia la reconversión monetaria con la que se le eliminarán cinco ceros a la moneda y el bolívar pasará a tener el apellido soberano.Al paro convocado por estas tres organizaciones y que particularmente Velásquez viene promoviendo desde hace dos meses, como recordó este domingo, no se han unido más organizaciones políticas opositoras, de momento.Velásquez señaló que están trabajando para que más organizaciones se sumen a la agenda de lucha y que además la coalición Frente Amplio Venezuela Libre -que agrupa a organizaciones de distinta índole- está evaluando si se une a este llamado del martes.Además de la reconversión monetaria que entra en vigor mañana, Maduro anunció el viernes un aumento del salario mínimo de los trabajadores hasta un precio 35 veces superior al actual, lo que equivale a 723 bolívares o 45 dólares, según las tasas oficiales actuales de referencia en el país.Además informó que entregará a la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) un proyecto de reforma de varias leyes para establecer el nuevo sistema tributario y fiscal con el que se aumentarán los impuestos al valor agregado, a la renta y a grandes transacciones.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.