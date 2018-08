Roma— Los equipos de bomberos dieron por terminadas este domingo las labores de rescate en la zona afectada por el derrumbe parcial de un puente vehicular en Génova.Un día después del funeral de Estado y de recuperar el último cuerpo de las 43 víctimas del derrumbe de un puente en Génova, la ciudad italiana empieza a preparar el lento camino para recuperar la viabilidad urbana y dar una vivienda a las cerca de 600 personas que la perdieron.Todo este material en la zona será sometido a la inspección de la magistratura que dirige la investigación, ya que la pericia será indispensable para saber las causas del derrumbe.También este domingo algunos miembros de la comisión investigadora del Ministerio de Infraestructuras comenzaron su inspección en el lugar del derrumbe.En tanto, el Fiscal jefe de Génova, Francesco Cozzi, aunque no quiso hablar del caso, expresó su dificultad a la hora de aceptar la idea de que el tema de la seguridad de las carreteras pueda estar en manos de privados, en una entrevista publicada en el diario Corriere della Sera.Un mensaje al Gobierno italiano que ha dado toda la responsabilidad del derrumbe a la concesionaria Autostrade per L'Italia, encargada del mantenimiento de esa autopista.Ahora la atención se concentra en las cerca de 600 personas que fueron desalojadas de once edificios que se encuentran debajo de lo que queda del viaducto y que deberán ser demolidos.El presidente la Región Liguria, Giovanni Toti, y el Alcalde de Génova, Marco Bucci, entregarán este lunes las primeras once casas.Toti anunció que antes del 20 de septiembre se podrán dar otras 40 viviendas y a finales del mes otros 100 apartamentos que desde mañana comenzarán a ser reestructurados, además de que prometió que en ocho semanas todos los afectados podrán tener una casa.El Presidente del Gobierno italiano, Giuseppe Conte, instó a las autoridades de Génova a que se apresuren en dar viviendas a estas personas."El Gobierno ha puesto a disposición los fondos necesarios, pero ahora pretendemos que se den prisa para dar una casa a estas personas", añadió el Mandatario en un mensaje en Facebook.Conte se refirió a la aprobación en el Consejo de ministros celebrado la noche del sábado para movilizar otros 28.47 millones de euros que servirán para la viabilidad alternativa, potenciar el sistema de transportes y para localizar viviendas para las familias que han tenido que abandonar sus casas."No dejaremos sola a la ciudad de Génova", añadió el funcionario.El jefe de la Protección Civil italiana, Angelo Borrelli, estará este lunes en Génova para estudiar en los próximas medias a adoptar con los fondos destinados, tanto para dar soluciones a los desalojados como para estudiar la viabilidad urbana.El viaducto que se desplomó formaba parte de la Autopista A10 que conecta el noroeste de Italia con el resto de ese país, pero además es una arteria principal en el sistema de carreteras de la ciudad.Actualmente, todo el tráfico que normalmente pasaba por la A10, como los camiones que salían del puerto de Génova, ha sido desviado a otras carreteras causando importantes problemas de movilidad.Ante ello, el consejero delegado de la concesionaria de autopistas Autostrade per L'Italia, Giovanni Castellucci, anunció la posibilidad de construir un nuevo puente de acero para lo que se tardaría unos ocho meses.Castelucci y el presidente de Autostrade, Fabio Cerchiai, anunciaron este sábado en una rueda de prensa en Génova que destinarán un fondo, en principio de 500 millones de euros, que estará gestionado por el Ayuntamiento de la ciudad para indemnizar a los afectados.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.