Descubre Ferrari y un Lamborghini arrumbados en casa de su abuela

Al abrir el garaje en casa de la abuela, encontró algunos automóviles empolvados entre los que sobresalen el Lamborghini Coutach 500S de 1981, edición limitada, y un Ferrari 308 también de la década de los ochenta, además de un vehículo más antiguo.Un usuario estadunidense de Reddit subió a la plataforma el hallazgo que realizó hace seis días.El usuario de Reddit 'eriegin', publicó la fotografía en el garaje."A pesar del polvo y el óxido, el Lamborghini Countach 5000 S1981 de la abuela es el más genial", escribió.Después de más de 170 comentarios y 2 mil 900 'likes', explicó que "mi difunto abuelo lo compró para su negocio de alquiler de autos exóticos en 1989, pero después de que los costos de seguro se volvieron demasiado altos para que operara la compañía, él mantuvo el auto (y muchos otros, incluido el Ferrari 308 en frente del Lambo) en garajes, en vez de venderlos. No me preguntes por qué, no tengo ni idea".Como dato curioso, el Lamborghini Countach 5000 S, es uno de los 321 que cuentan con un motor V12 de 4.8 litros. Un coleccionista podría valorado entre 400 mil y 500 mil dólares. Aunque en las actuales condiciones, se vendería por mucho menos.Tanto el nieto como la abuela, propietaria de los vehículos, planean venderlos, aunque él se muere de ganas por restaurar al menos uno.

