Sao Paulo– Si bien el expresidente encarcelado Luiz Inácio Lula da Silva ha insistido en que puede ser candidato a la Presidencia a pesar de su condena, los expertos en leyes dicen que ello parece muy improbable. Y su Partido de los Trabajadores corre el riesgo de quedarse sin candidato si deja vencer el plazo para presentar una alternativa.El partido registró la candidatura de Lula a los comicios de octubre con gran alarde el miércoles, a pesar de que el año pasado fue declarado culpable de corrupción y lavado de dinero, una decisión que fue ratificada por una corte de apelaciones en enero. Bajo una cláusula que Lula mismo promulgó mientras era presidente, los candidatos que han sido declarados culpables de algún delito no pueden ejercer un puesto de elección popular durante ocho años.Sin embargo, esos candidatos no tienen prohibido hacer campaña. El Tribunal Superior Electoral debe aceptar o rechazar oficialmente la candidatura de Lula. Mientras tanto, tiene libertad para hacer campaña y recibir los beneficios que conlleva el estar registrado, tales como los spots televisivos gratuitos. Aunque la cárcel le impide aprovechar totalmente esos beneficios, Lula encabeza las encuestas por amplio margen.“El hecho de no poder ser candidato no impide que uno trate de ser candidato”, dijo Daniel Falcao, profesor de derecho electoral en el Instituto de Derecho Público de Brasilia. “La ley electoral dice que cuando una persona se registra, es candidato, normalmente hasta el día en que las autoridades electorales dicen que no puede ser candidato”.La cuestión de si a Lula se le debería permitir postularse ha atraído la atención incluso fuera de Brasil. Varios expertos en derechos humanos nombrados por las Naciones Unidas exhortaron el viernes a las autoridades brasileñas a que garanticen que Lula “pueda disfrutar y ejercer sus derechos políticos mientras está encarcelado”, incluido el no prohibir su candidatura hasta que todas sus apelaciones hayan sido desahogadas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.