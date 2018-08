Ciudad de México— Mirando hacia el frente, pero sin olvidar su pasado y con la intención de reencontrarse a sí mismo, es como Gustavo Santaolalla ideó la gira Desandando el Camino, en la que resume cinco décadas de trayectoria.Este viaje incluye rolas de cuando fundó el grupo Arco Iris, en 1967, cuando tenía 16 años; un toque de su carrera como solista, y composiciones hechas para filmes y videojuegos, como la reconocida The Last of Us."Es un gran desafío porque estoy haciendo conciertos para un público sumamente heterogéneo, donde hay gente de mi generación, que conoce algo de Arco Iris; otro que conoce la música de mis películas, hasta chicos de 12 años que lo único que saben de mí es por los videojuegos", explica el argentino en entrevista."Pero la realidad es que la mayoría de la música que incluyo en el concierto nadie la conoce, es nueva para sus oídos. Incluso para mí es música nueva, porque la mayoría nunca la había tocado en vivo".Y es que el doble ganador del Oscar, por su labor en las bandas sonoras de Babel y Secreto en la Montaña, incluye en su show composiciones que datan de hasta 30 años.Entre estas destacan melodías como "Mañana Campestre", "Vasudeva", "Canción de Cuna Para Un Niño Astronauta", "Paraíso Sideral", "Abre Tu Mente", "Camino" y "Quién es la Chica", entre otras."Ni siquiera es un concierto que hable de nostalgia. Cuando eso pasa es cuando la gente va a escuchar las canciones que ya conoce. Esto es más un viaje introspectivo, tiene una connotación espiritual muy fuerte."Me emociona mucho presentarlo en México, un lugar muy cercano a mi corazón. ¡Me siento mexicano!. Presentar esta música en este País es un desafío muy lindo para mí", asegura Santaolalla, de 66 años.El cantautor se presentará el 25 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris."Retomo mis temas con un bagaje de cosas distintas a las que tenía cuando los compuse hace años. Es algo con lo que también quiero continuar: revisar estos 50 años de carrera y compartirlos con la gente".Actualmente, Santaolalla se encuentra finalizando la música del documental Eric Clapton: Life in 12 Bars; de la segunda temporada de Making a Murder, y de la cuarta temporada de Narcos, ambas de Netflix.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.