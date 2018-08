Ciudad de México— La última década del siglo XX quedó marcada por el boom de "las .com", la llegada a la presidencia de Nelson Mandel en Sudáfrica, la muerte de Lady Di y el escándalo de Bill Clinton y Mónica Lewinsky, mientras en la radio sonaba "Livin' la vida loca" de Ricky Martín.Por otro lado, en el mundo de la cultura pop y la tecnología, Titanic, Friends, Beverly Hills 90210, las Spice Girls, Britney Spears y los Back Street Boys alcanzaron el éxito, al igual que la consola portátil de Nintendo, los celulares y el Discman.Nintendo lanzó en 1989 la Game Boy, una consola portátil y ligera que se convirtió en la tercera más vendida del mundo con más de 100 millones de unidades. Podía adquirirse en los 90 en una variedad de colores, añadirle una Game Boy Camera para convertirlo en cámara digital y, a través de un cable, jugar simultáneamente con un amigo.El sucesorEl nuevo miembro de la familia 3DS, el New Nintendo 2DS XL. Es apto para todas las edades con una pantalla de 4.88 pulgadas y un peso de 260 gramos, e incluye conexión NFC en la pantalla de abajo para activar el contenido digital de las figuras amiibo.$3,500 en amazon.com.mxA pesar de que otras compañías ya habían integrado un sistema lector de CD como hardware, ninguna tuvo el éxito que alcanzó Sony con la Play Station, consola de 32 bits, 2 MB de memoria y una resolución de 256x224 pixeles, que se lanzó en 1994 en Japón y en 1995 en Estados Unidos.La más poderosaDiseñado para correr juegos de Realidad Virtual, el Play Station 4 Pro es una versión más poderosa con un disco duro de 1 TB que reproduce los títulos con mejores gráficos gracias a su resolución 4K y la nativa de 2160p.$10,170 en líneaEl CD de audio digital comenzó a comercializarse en 1982, pero no fue hasta la década de los 90 que logró desplazar por completo al casete, así inició también el auge del Discman, lanzado primero por Sony y replicado por demás compañías. Su sistema se basa en un lector que, a través de un rayo láser, leía la música digital almacenada en el CD.Sin cablesEscuchar música en todos lados ya no implica cargar con un dispositivo más, lo mejor: ya puedes hacerlo sin cables. Los Airpods de Apple son los audífonos completamente inalámbricos que se conectan al instante a tus dispositivos de la marca e integran el chip W1 que los dota de inteligencia y poder hasta por 24 horas.$3,600 en apple.comAunque comenzaron a utilizarse en los años 80, los celulares se volvieron un producto masivo en los 90, pues había más marcas, modelos y precios. Además, redujeron su tamaño y la antena dejo de estar presente en algunosEl chico nuevoEl Note 9, recientemente presentado y el modelo que se enfocó desde su primer lanzamiento en la productividad, es la nueva apuesta de Samsung con una batería de 4 mil mAh, un lápiz táctil S Pen que sirve de control remoto, una pantalla de 6.4 pulgadas y la posibilidad de ampliar hasta en 1TB su almacenamiento.Desde $25,000 a partir del 23 de agosto

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.