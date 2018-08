Despiden a víctimas de puente en Italia

Génova— Italia despidió este sábado con un funeral de Estado a las víctimas del derrumbe de un puente en una autopista en la ciudad de Génova, mientras equipos de rescate siguen buscando a las personas enterradas bajo los escombros.El martes, un tramo de 200 metros del puente de Morandi se hundió y provocó la caída de decenas de vehículos a una altura de 50 metros, con un saldo de al menos 42 personas muertas.La misa por 19 de las víctimas se realizó en el Centro de Exposiciones y Ferias de la ciudad portuaria del norte de Italia y estuvo oficiada por el arzobispo de la ciudad, el cardenal Angelo Bagnasco.Algunas de las familias de las víctimas celebraron sus propios servicios privados, en señal de protesta contra el Estado, considerado negligente su papel a la hora de supervisar la seguridad del puente de gestión privada.El sábado por la mañana los equipos de rescate encontraron otro coche bajo losas de hormigón. La brigada de bomberos y la prefectura de Génova dijeron que era "compatible" con uno que supuestamente llevaba a una familia de tres miembros, pero no se revisó el balance oficial de muertos.El gobierno declaró el sábado día nacional de luto y estado de emergencia para Génova, uno de los puertos más grandes de Italia.Miembros de la brigada de bomberos, equipos de rescate y la Policía fueron recibidos con aplausos cuando entraron en el centro de exposiciones, donde los ataúdes, incluido uno pequeño blanco para un niño, se alineaban frente a un altar temporal."Estas cosas no deberían suceder, pero desafortunadamente aún pasan. Ahora están buscando a alguien a quien culpar, pero los muertos no pueden volver", dijo Giuseppe Rondinelli, amigo de una de las víctimas.Jugadores de los dos equipos de fútbol de la ciudad, Génova y Sampdoria, se sentaron entre la multitud, tras negarse a jugar este fin de semana en señal de respeto.Familiares de los fallecidos permanecían junto a los ataúdes, adornados con rosas blancas y amarillas.Banderas albanesas cubrían dos ataúdes y la chilena otros dos. Otro fue cubierto con recuerdos de fútbol."El hundimiento del puente fue una herida en el corazón de Génova, es una herida profunda", dijo el Arzobispo en su homilía.El presidente italiano Sergio Mattarella y el Primer Ministro, Giuseppe Conte, asistieron a la ceremonia, además del ministro de Transporte, Danilo Toninelli.Un tribunal de Génova tratará de establecer exactamente por qué se derrumbó el puente de 51 años, pero expertos dijeron que una posible causa eran los problemas con los tirantes de cable recubiertos de hormigón.El desastre ha arrastrado a una tormenta política a la operadora de la autopista de peaje Autostrade per l'Italia (ASPI), controlada por el grupo de infraestructuras Atlantia. La firma gestiona el tramo de la autopista A10 que une Génova con la frontera francesa.

