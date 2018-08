Ciudad de México— Un juez federal de la CDMX otorgó la libertad al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, en la acusación de defraudación fiscal.Para salir de prisión deberá garantizar la cantidad de 100 millones de pesos.Si bien es la primera vez que obtiene este beneficio en casi dos años de estar preso, el exmandatario no abandonará el Reclusorio Oriente porque aún no le conceden el cambio de medida cautelar en el otro proceso pendiente por lavado de dinero.Guillermo Francisco Urbina Tanús, juez décimo segundo de distrito en Procesos Penales Federales de esta capital, declaró fundado el incidente no especificado que promovió Padrés para revisar y sustituir la medida cautelar de la prisión preventiva a la que estaba sujeto en este proceso.En esta causa penal, la 55/2016, el ex Mandatario está procesado por una supuesta defraudación fiscal que al 14 de agosto de este año ascendía, con actualizaciones, a un total de 70 millones 415 mil 367 pesos.Urbina Tanús sustituyó la prisión preventiva por otras tres medidas cautelares que son -además del pago de una garantía de 100 millones de pesos- la prohibición de salir del país y la presentación ante el juzgado para firmar cada semana el libro de procesados.Según el acuerdo judicial, el juez le requirió al sonorense la entrega de su pasaporte y al mismo tiempo comunicó al Instituto Nacional de Migración (INM) la prohibición de salir de México que pesa sobre su persona, durante el tiempo que dure el proceso.Este mismo aviso ya se hizo del conocimiento de la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso.Según el juzgador, el pago de una garantía superior al perjuicio que supuestamente ocasionó al fisco tiene como propósito inhibir el incumplimiento de las obligaciones procesales del acusado, pues "al ser elevado (el monto), incide en el riesgo de que se sustraiga de la justicia".El juez Urbina advierte que, una vez que Padrés pague su garantía, de incumplir algunas de las medidas impuestas ordenará su reaprehensión y le impondrá la prisión preventiva de nueva cuenta.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.