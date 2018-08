Precedió momificación a era de faraones

Los egipcios prehistóricos ya usaban técnicas de embalsamado para momificar a sus muertos mucho antes del tiempo de los faraones y en un área mucho más amplia de lo que se pensaba, reveló investigación.Un grupo internacional de investigadores llevó a cabo análisis bioquímicos extensivos sin precedentes en una momia prehistórica intacta, que previamente se pensaba que había sido preservada de manera natural al ser enterrada en arena seca y caliente, pero que se descubrió había sido sometida a un proceso de embalsamado similar a la conocida momificación egipcia que comenzó mucho más tarde."La presente investigación establece categóricamente que los egipcios antiguos desarrollaron sofisticados tratamientos de embalsamado no sólo unos mil 500 años antes de lo que se pensaba previamente, sino también en un área geográfica más amplia", señaló la egiptóloga e investigadora de la Universidad de Macquarie (Australia), Jana Jones.Jones formó parte del equipo internacional que realizó las pruebas forenses sobre la momia. Sus descubrimientos han sido publicados en el Journal of Archaeological Science.El análisis mostró que la momia había sido sometida a un proceso de embalsamado que incluyó un aceite vegetal, resina de conífera caliente, extracto de plantas aromáticas y una mezcla vegetal de goma y azúcar usado para "impregnar" las telas funerarias que envuelven el cuerpo.Esta "receta" contenía agentes antibacterianos, usados en proporciones similares a aquellos aplicados en el auge de las momificaciones egipcias unos 2 mil 500 años más tarde, la cual podría demostrar dónde se originó la momificación clásica.Los descubrimientos proporcionaron las primeras pruebas que sugieren que el uso de una compleja receta funeraria prehistórica no se limitó a la reducida zona en el centro de Egipto donde se concentraron los esfuerzos de los investigadores inicialmente, sino que posiblemente cubría una extensión más amplia, a pesar de cierta variación en la receta de embalsamado debido a las diferencias regionales, precisó Jones.

