Sidney- Un adolescente australiano se declaró culpable de entrar sin autorización a principal red de computadores del gigante tecnológico Apple Inc, descargar enormes archivos internos y acceder a las cuentas de los clientes, debido a que es un admirador de la empresa, informaron medios locales.El joven, de 16 años y residente de la ciudad de Melbourne, violó la seguridad del servidor de la empresa estadounidense desde su casa en varias ocasiones en un año, informó el diario The Age, citando declaraciones del abogado del menor en el tribunal.El adolescente descargó 90 gigabytes de archivos protegidos y accedió a las cuentas de los clientes sin exponer su identidad. Cuando Apple se enteró de la intromisión, contactó al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, que refirió el tema a la Policía Federal Australiana (AFP, por su sigla en inglés), dijo el diario, citando documentos judiciales.La AFP declinó realizar comentarios sobre el tema, argumentando que está siendo tratado en la corte. Un representante de Apple en Australia no estuvo disponible para hablar del tema.El reporte sostiene que la AFP allanó la casa de la familia del joven e incautó dos computadores portátiles, un teléfono móvil y un disco duro que correspondían a los que Apple dijo que se utilizaron en la violación de seguridad. Los documentos confidenciales estaban archivados en una carpeta llamada "hacky hack hack", agregó el diario.El periódico sostuvo que el adolescente se había jactado de sus actividades en el servicio de mensajería WhatsApp. El nombre del joven no se hizo público debido a que es menor de edad.El reporte dice que la condena del joven se conocerá el próximo mes.

