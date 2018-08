Retoman juicio por muerte de hermano de Kim Jong-un

Malasia— Un tribunal malasio ordenó este jueves la reactivación del proceso contra dos mujeres juzgadas por el asesinato del hermano del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, por lo que deberán presentar su defensa luego de que un juez halló evidencias de una conspiración bien planeada, con que se extenderá el proceso por homicidio hasta el año próximo.La indonesia Siti Aisyah y la vietnamita Doan Thi Huong están acusadas de restregar la neurotoxina VX en la cara de Kim Jong-nam en una terminal del aeropuerto el 13 de febrero de 2017.Azmi Ariffin, juez del Tribunal Supremo, dijo que no había pruebas suficientes para demostrar que se trató de un asesinato por causas políticas y que no se creyó el argumento de la defensa de que las acusadas pensaban que participaban en un programa de bromas con cámara oculta.En los seis meses que lleva el juicio se presentaron pruebas suficientes para inferir que hubo una conspiración bien planificada entre ellas y otros cuatro sospechosos norcoreanos huidos para matar al hermano del líder norcoreano sistemáticamente.La Fiscalía presentó suficientes evidencias de la culpabilidad de las mujeres para que el caso en su contra siga adelante, por lo tanto las llamo a presentar su defensa, señaló el magistrado tras leer su veredicto durante más de dos horas.El embajador de Indonesia, Rusdi Kirana, indicó a reporteros en el exterior de la corte que estaba sorprendido por el fallo pero que su Gobierno lo acatará.En la localidad natal de Huong en Vietnam, la familia de la acusada dijo estar triste tras enterarse de que no fue absuelta, mientras que su padre, Doan Van Thanh, señaló que la noche anterior no pudo dormir por los nervios."Esperaba que el tribunal anunciase que es inocente, pero ahora estamos realmente preocupados por ella", declaró.El hermano de la acusada, Doan Van Binh, apuntó que la familia espera que tenga un juicio justo.Aisyah, de 25 años, y Huong, de 29, dijeron al juez que declararán bajo juramento en su defensa.Aisyah aseguró que será la primera en subir al estrado cuando se reanude el juicio el próximo 1 de noviembre, lloró y fue consolada por sus abogados y funcionarios indonesios, mientras que Huong se mostró tranquila.En tanto, el magistrado dijo que el proceso se extenderá hasta el próximo febrero.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.