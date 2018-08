Los días en que los cubanos tienen gratis 9 horas de Internet

Usualmente si caminas por La Habana verás a grupos de personas apiñados en ciertas plazas, parques y calles, con la mirada hacia sus celulares, para conectarse a internet.Para publicar una foto en Facebook, enviar un correo o leer las noticias, los cubanos debían comprar una tarjeta de acceso a internet por un costo de casi 1 dólar a Etecsa, la empresa estatal de telecomunicaciones, y después encontrar un punto de conexión público. Pero todo eso está por cambiar.A partir del 14 de agosto, el gobierno cubano puso a prueba en toda la isla el internet inalámbrico directamente en los móviles… durante nueve horas. El acceso a la red fue gratuito durante ese periodo, pero Etecsa ahora prevé vender planes móviles con internet incluido.Durante esas horas fue posible conectarse desde una habitación, desde cocinas o desde donde los isleños quisieran hacerlo.A los clientes de Etecsa no les avisaron sobre la prueba, de acuerdo con Yoani Sánchez, disidente y directora del sitio noticioso 14ymedio.com, sino que se dieron cuenta por medio de las mismas redes sociales.“No me lo van a creer”, tuiteó Sánchez. “Este mensaje lo mando desde mi móvil”.Sánchez dijo que la prueba comenzó a las 11:00 y terminó a las 20:00.“La conexión era muy lenta, hubo muchos problemas intermitentes”, dijo en una entrevista. “En algún momento se cayó pero aun así se siente como que abrieron una ventanita”.Los cubanos solamente pudieron usar servicios de chat y fue muy difícil conectarse a Facebook, añadió.En su sitio web se reportó que los usuarios privilegiados, como periodistas oficiales, empresarios o diplomáticos, ya han tenido el acceso móvil durante las últimas semanas.Por ahora, dijo Sánchez, la gente común debe “pararse debajo del sol en un calor abrasador y correr el riesgo de que les roben el teléfono”.“No es posible trabajar desde casa”, dijo. “El gobierno lo ha retrasado por tanto tiempo como sea posible”.Hay más de cuatro millones de teléfonos celulares con capacidad de usar internet en la isla, según el sitio independiente Diario de Cuba, y Etecsa pretende darles servicio a todos.“Esta prueba de internet en el móvil, a pesar de sus tropiezos, es una victoria ciudadana”, tuiteó Sánchez.Etecsa dijo por medio de su página de Facebook que daría a conocer más detalles sobre el programa después. La empresa no respondió a un mensaje de solicitud de comentarios.En enero el gobierno estadounidense creó un grupo de trabajo para el internet en Cuba con el que pretendía “promover el flujo libre y no regulado de la información” en ese país. No queda claro si la prueba de Etecsa o los intentos de proveer internet móvil son consecuencia de la formación ese grupo.En julio del año pasado el ahora presidente Miguel Díaz-Canel (en ese entonces era vicepresidente) le dijo a la Asamblea Nacional: “Tenemos que ser capaces de poner los contenidos de la Revolución en internet” para “contrarrestar toda esta avalancha de contenido seudocultural, banal, vulgar que existe en la red”. Eso sugirió que el gobierno controlará los contenidos disponibles.Cuba tiene uno de los peores servicios web del Caribe, pero sus más de once millones de ciudadanos aún así encuentran cómo publicar en Facebook y utilizar WhatsApp para comunicarse entre ellos y con familiares que están fuera del país.Los disidentes cubanos también usan las redes para amplificar sus voces. Muchos publican en Twitter por medio de mensajes de texto, aunque utilizan más Facebook.En la actualidad, Etecsa tiene 630 espacios de conexión habilitados en el país, pero eso no se compara con poder publicar desde casa.Tania Velázquez Rodríguez, ejecutiva de Etecsa, dijo en julio pasado que los ciudadanos debían prepararse para el “salto tecnológico”.

