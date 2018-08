Encuentra Lamborghini viejo en garaje de su abuelo

Ciudad de México—Cuando vayas a casa de tus abuelos revisa con cuidado el ático y el garage, puede ser que te lleves una gran sorpresa. Así fue el caso de un usuario de Reddit que publicó en su perfil una foto con el título: "Despite the dust and rust, grandma's 1981 Lamborghini Countach is the coolest." (A pesar del polvo y el óxido, el Lamborghini Countach 1981 de la abuela es el más genial).Según la descripción de la foto, este Lamborghini fue comprado por su abuelo en 1989 y lo utilizaba en su empresa de renta de coches exóticos. Sin embargo los gastos del seguro hicieron que la compañía cerrara. "Mantuvo el automóvil en el garaje por más de 20 años en lugar de venderlo. No me pregunten por qué, no tengo ni idea " explicó el usuario de Reddit.El nieto finalmente aclaró que no se trataba de un descubrimiento inesperado: "Vamos a aclarar algunas cosas: Ha estado en este garaje por más de 15 años y todos saben que estaba allí, por lo que no es realmente un" hallazgo”.