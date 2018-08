Se alían México y EU contra cárteles

Chicago— Autoridades antidrogas de Estados Unidos y México revelarán el miércoles en Chicago nuevos planes para combatir a los cárteles de la droga mexicanos, dijeron funcionarios de la DEA a The Associated Press.El anuncio previsto en una conferencia de prensa conjunta será una exhibición pública de cooperación bilateral en medio de las tensiones por las políticas de comercio e inmigración del presidente Donald Trump e incluso su promesa de construir un muro en la frontera entre ambos países.Los nuevos planes incluyen poner mayor énfasis en atacar la infraestructura financiera de los grupos del narcotráfico, y la creación de un grupo especial con base en Chicago que se concentrará en las investigaciones internacionales de los cárteles.Matthew G. Donahue, director de la DEA para Norteamérica y Centroamérica, dijo el martes a la AP que Estados Unidos quiere confiar más en los cambios en el sistema legal mexicano de los últimos años, diseñados para hacer más eficiente la recopilación de pruebas y enjuiciamientos.Agregó que Estados Unidos también tiene la intención de hacer más para ayudar a detener el flujo de armas hacia México que contribuye a la violencia mortal en el país. Donahue dijo que unas 31.000 personas fueron asesinadas en México el año pasado, un nuevo récord anual.La DEA no dijo qué funcionarios mexicanos asistirán al evento en Chicago.Donahue agregó que la principal estrategia es ir contra las cabezas de los grupos criminales. El trofeo más grande de esa estrategia hasta el momento fue la extradición en enero de 2017 del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder del cártel de Sinaloa, quien enfrenta cargos en Estados Unidos por tráfico de drogas.

