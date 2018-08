Alistan registro de Lula para presidente

Brasilia, Brasil– Con el respaldo de miles de seguidores que viajaron desde las cuatro esquinas del país hacia Brasilia, el Partido de los Trabajadores (PT) inscribirá este miércoles, último día del plazo, a Luiz Inácio Lula da Silva como su candidato a las elecciones de octubre.Miles de campesinos miembros del Movimiento Sin Tierra (MST), activistas de izquierda y miembros del PT iniciaron una marcha hace cinco días que concluye esta tarde en la capital política de Brasil y sede del Tribunal Superior Electoral (TSE), donde la formación de izquierda registrará al expresidente como candidato.Será Gleisi Hoffmann, senadora y presidenta del PT, quien en los últimos meses visitó en varias ocasiones a Lula da Silva en prisión para poner en marcha la estrategia electoral del partido, quien oficialice el registro.A partir del trámite de registro, empezará un proceso jurídico que, en las próximas semanas, deberá esclarecer el mayor interrogante en las cruciales elecciones de octubre: si el exmandatario, líder en las encuestas pero encarcelado por corrupción, puede ser o no candidato.En Brasil, la ley establece que un condenado en segunda instancia está inhabilitado políticamente por ocho años, hecho anteriormente señalado por algunos miembros del TSE, que tiene la última palabra en cuestiones electorales, pero los abogados de Lula da Silva creen que existen posibilidades.La justicia electoral tiene hasta el 17 de septiembre para decidir si acepta o no a Lula da Silva como candidato, pero otro punto crucial es conocer si el ex Presidente tendrá derecho a participar en debates televisivos o siquiera a aparecer en la propaganda oficial del PT, pues está recluido en una celda desde el 7 de abril pasado.De acuerdo con los sondeos Lula posee una amplia ventaja sobre los demás candidatos: una encuesta del Instituto Paraná publicada este miércoles muestra que el exsindicalista lidera la intención de voto con 31 por ciento, por 22 el exmilitar y diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro.Ello porque, a su juicio, hubo irregularidades en el proceso judicial que le condenó a 12 años y un mes de cárcel, pero también evocan el antecedente de los comicios de 2016, cuando más de 140 alcaldes brasileños pudieron hacer campaña aunque tuvieran los registros invalidados.Estos comicios se perfilan como los más inciertos desde el regreso de Brasil a la democracia en 1985, con 13 candidatos presidenciales en campaña y sin otro favorito claro, la elección es una carrera abierta con la apatía e indecisión de los votantes.Con información de Bloomberg y Notimex.

