Carecen de agua hospitales de Venezuela

Una enfermera arrastra un contenedor vacío por los pasillos azules del Hospital Universitario de Caracas y las puertas de madera de los escusados tienen carteles donde se lee "baño contaminado" porque el centro de salud, que alguna vez fue referencia en Latinoamérica, no tiene agua, difundió la agencia Reuters."He llegado a la terrible realidad de ir a quirófano a operar una paciente y voy a abrir el grifo para lavarme las manos (...) y no sale nada", señaló la doctora Lina Figueira del Servicio de Ginecología en el hospital.De acuerdo a Reuters, el problema se agravó en los últimos 4 meses por el deterioro progresivo del sistema que abastece de agua a la ciudad, mientras que en la capital y al interior de ese país, las protestas se hacen cada vez más frecuentes por la escasez del servicio de agua."La falta de ese servicio se suma a una larga lista de deficiencias por las que atraviesa actualmente el país latinoamericano, donde los venezolanos deben enfrentar la falta de luz, escasez de comida, medicinas y una hiperinflación que altera los precios de manera diaria", agrega la agencia de noticias.Jorge Rodríguez, Ministro de Comunicación, anunció en julio la incorporación de una nueva línea estratégica para la acción de Gobierno, un plan especial para la recuperación, en las próximas semanas, del aporte de agua potable a la gran Caracas.Sin embargo, Rodríguez no dio detalles y el Ministerio de Comunicación no contestó a solicitudes de comentar sobre el plan.A principios de junio, las autoridades atribuyeron la falta de repuestos para tuberías y sistemas de bombeo a la denominada guerra económica, la cual incluye sanciones impuestas por Washington el año pasado a la petrolera estatal PDVSA, misma que provee el 95 por ciento de los ingresos en divisas de ese país.La carencia de agua, en particular, levanta preocupaciones en cuanto a higiene y salud en una población ya golpeada por el regreso de enfermedades antes controladas.Según una encuesta publicada en agosto dirigida por las ONG Fundación Tierra Viva y la Coalición Clima, 21 de 339 caraqueños encuestados, 75 por ciento, reportó no recibir agua regularmente, mientras que 11.2 por ciento consideran que el agua que reciben les ha ocasionado enfermedades de piel o gastrointestinales.

