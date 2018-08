Mueren 26 tras colapsar puente

Milán– Un puente vehicular colapsó el martes en la ciudad italiana de Génova durante una fuerte tormenta, provocando la caída de decenas de automóviles y causando la muerte de por lo menos 26 personas y heridas a otras 15.Una enorme sección del puente Morandi cayó al mediodía sobre una zona industrial, arrojando toneladas de acero retorcido y concreto a las bodegas debajo. Fotografías de la agencia de noticias italiana ANSA mostraban un enorme hueco entre dos secciones del puente.Por lo menos 30 automóviles y tres camiones pesados estaban en el tramo de 80 metros (260 pies) del puente cuando colapsó, indicó Angelo Borrelli, director de la Agencia de Protección Civil de Italia.Cientos de bomberos y otros socorristas buscaban sobrevivientes entre los escombros con maquinaria pesada. Al menos cuatro personas fueron rescatadas con vida de vehículos que estaban debajo del puente, reportó ANSA.En un video del incidente un hombre gritaba: “¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios!”. Otras imágenes mostraban un camión verde que se detuvo justo en el borde y las llantas de un tractocamión en los escombros.Funcionarios de la región de Liguria dijeron el martes por la noche que 26 personas habían muerto, luego de que recuperaran dos cadáveres más y uno de los 16 heridos falleciera en cirugía.El primer ministro italiano Giuseppe Conte viajó al sitio del colapso y dijo que “enorme tragedia... inconcebible en un sistema moderno como el nuestro, un país moderno”.Conte también felicitó a los cientos de rescatistas que seguían en el sitio y dijo que “salvaron a las personas que cayeron desde 45 metros (casi 150 pies) y que ahora están vivas y en un hospital”.En tanto, Borrelli comentó en una conferencia de prensa en Roma que los muertos parecían haber estado en los vehículos que cayeron.Un hombre que estaba debajo del puente frente a su camioneta cuando la estructura colapsó dijo que era un “milagro” que hubiera sobrevivido. El hombre de mediana edad, quien no dio su nombre, dijo que la onda de choque lo levantó más de 10 metros (33 pies) y que chocó contra una pared. Tenía lesiones en el hombro derecho y en la cadera.“Estaba frente a la camioneta y luego salí volando, como todo lo demás. Sí, pienso que es un milagro. No sé qué decir. Estoy sin palabras”, comentó y se alejó del lugar.El desastre se produjo en una autopista que conecta Italia con Francia, y ciudades norteñas como Milán, con las playas de Liguria. El puente Morandi une la carretera A10 que va rumbo a la Riviera Francesa y la carretera A7 que continúa al norte hacia Milán. Inaugurado en 1967, tiene poco menos de un kilómetro (0,6 millas) de largo.Borrelli dijo que ingenieros de caminos revisaban otras partes del puente y que algunas zonas aledañas fueron evacuadas como medida de precaución. Agregó que todavía siguen estudiando la causa del colapso.“Pueden ver que hay partes muy grandes del puente (que colapsaron). Necesitamos retirar todos los escombros para determinar que todas las personas han sido localizadas”, indicó. Más de 300 rescatistas y unidades caninas estaban en el sitio.El colapso se produjo en la víspera del feriado italiano de Ferragosto, que conmemora el día de la Asunción de la Virgen María. Es el punto máximo de la temporada de verano, cuando muchos negocios están cerrados y los italianos van a las playas o a las montañas. Ello pudo haber ocasionado más tráfico de lo habitual en la carretera de Génova.El diseño del puente ha sido criticado en el pasado. Antonio Brencich, profesor que se especializa en construcción reforzada de concreto de la Universidad de Génova, dijo en una entrevista de 2016 que el tramo es una “falla de ingeniería”.“Ese puente está mal. Tarde o temprano tendrá que ser reemplazado. No sé cuándo, pero llegará un momento en que el costo de mantenimiento será más elevado que su reemplazo”, dijo al medio italiano Primocanale.

