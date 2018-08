Video: Maestro golpea a niño hasta dejarlo inconsciente

Cargando

Ciudad de México- Un maestro es una persona que enseña con cariño y sabe motivar a sus alumnos para ser mejores cada día.Durante su paso por la escuela su rol sirve para moldear la conducta y transmitir conocimiento a muchas vidas.No cualquiera puede serlo, se necesita vocación y mucha paciencia pues el compartir sabiduría y habilidades a niños y jóvenes no es nada sencillo.Lamentablemente, muchas escuelas alrededor del mundo cuentan con docentes que no están capacitados y sólo están en las aulas por dinero.Un claro ejemplo es un video que recientemente se viralizó en el que un profesor del centro educativo Swami Vivekanand de la ciudad de Didwana (India) golpea a un alumno hasta dejarlo inconsciente.De acuerdo con la cadena NDTV, el profesor que ha sido identificado como Jagmohan Meena, supuestamente estaba enojado con el alumno porque este tardó demasiado en regresar al aula después de ir al sanitario.Según el menor, sólo se detuvo a beber agua.A Meena no le bastó con regañarlo frente a todos, pues también lo abofeteó y le dio golpes en la cabeza y espalda hasta que perdió el conocimiento sobre su pupitre.Como era de esperar, los padres presentaron una denuncia ante la Policía e inmediatamente se inició una investigación al respecto.Luego de la difusión de la terrible escena captada por las cámaras de vigilancia, los internautas reaccionaron y pidieron condenas duras para el agresor."El lugar correcto de Jairam Meena está entre rejas, no en el mundo de la educación", dijo un tuitero.Si no has visto el video aquí te lo dejamos:

