Suben a 14 los detenidos en Venezuela por atentado vs Maduro

Caracas– A 14 se elevó la cifra de detenidos, entre ellos un general y un coronel, por el intento de atentado al presidente venezolano Nicolás Maduro. La situación sigue generando tensiones tras el arresto del diputado opositor Juan Requesens, que fue imputado de seis delitos por los que podría enfrentar una condena de prisión de más diez años.El fiscal general Tarek William Saab anunció el martes a la prensa la nueva cifra de detenciones e indicó que el número de implicados en el caso subió a 34. Saab dijo que entre los nuevos detenidos y presentados tribunales están el coronel Pedro Zambrano Hernández y el general Alejandro Pérez Gámez, director de los Servicios para el Mantenimiento del Orden Interno de la Guardia Nacional.El anuncio de los arrestos de los dos altos oficiales coincidió con la detención de otro general de la Guardia Nacional, Héctor Hernández Da Costa, jefe de Estado Mayor de la Región Capital de Defensa Integral y exjefe del comando antidrogas de ese cuerpo, quien fue apresado la víspera por funcionarios de contrainteligencia militar en su residencia en el este de la capital, según video que se difundió en las redes sociales. La detención del alto oficial fue confirmada a The Associated Press por el abogado Alonso Medina Roa, quien representa a algunos militares detenidos.Medina Roa precisó que entre julio y este mes han sido arrestados cuatro generales, con lo que se eleva a 154 los militares detenidos en los últimos meses. El activista afirmó que las detenciones de los altos oficiales así como de otros de rangos medios y bajos revelarían la situación de "inestabilidad" que hay la fuerza armada, e instó al gobierno a aclarar si hay una "cacería de brujas" en los cuarteles, donde hay un creciente malestar por la crisis que enfrenta el país suramericano.Las autoridades informaron la semana pasada que había ocho detenidos y 19 implicados en el intento de magnicidio a Maduro que ocurrió el 4 de agosto durante un desfile militar en el centro de Caracas.Saab confirmó que el diputado opositor Juan Requesens, que fue inhabilitado la semana pasada por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, fue presentado la víspera en tribunales donde se le imputó de los delitos de traición a la patria, homicidio en grado de frustración contra Maduro y siete militares que resultaron heridos en el hecho, terrorismo, asociación para delinquir, instigación pública continuada y posesión ilícita de armas y municiones.Juristas indicaron a The Associated Press que los delitos imputados a Requesens, de 29 años, son "muy graves", y que dependiendo de la calificación que determine el tribunal el joven opositor podría enfrentar una condena de más de una década de cárcel.El fiscal general aprovechó para condenar el video que se filtró la semana pasada en las redes sociales en el que apareció Requesens semidesnudo en un baño y señaló que se ordenó una investigación del hecho y la realización de estudios psicológicos y toxicológicos al joven opositor.La Fiscalía abrió la investigación tras las denuncias que realizaron algunos opositores y familiares del diputado detenido que indicaron, sin presentar pruebas, que Requesens habría sido torturado y drogado para declarar ante la policía.Saab dijo que el Ministerio Público entregó a Interpol los recaudos para la captura internacional de algunos de los implicados en caso, entre quienes figura el expresidente de la Asamblea Nacional y dirigente opositor, Julio Borges, quien se encuentra desde hace varios meses en Colombia. Las autoridades sostienen que algunos de los implicados estarían en Estados Unidos, Colombia y Perú.Las autoridades también ordenaron la prohibición de enajenar y gravar bienes y la congelación de cuentas de Borges, de 48 años, y Requesens, precisó el fiscal.El video de una supuesta declaración que ofreció a las autoridades Requesens en la que indicó que recibió órdenes de Borges para ayudar a pasar por la frontera a uno de los detenidos por el caso ha sido utilizado por el gobierno para implicar al dirigente opositor en el intento de atentado y solicitar su captura internacional.Al rechazar las acusaciones en su contra, Borges le exigió el pasado viernes al gobierno que deje de mentir y crear "distracciones" ante la compleja crisis.El político atribuyó el proceso a las acciones que siguió en 2017, cuando era presidente del Congreso, para detener el endeudamiento del gobierno en el exterior y lograr el desconocimiento internacional de la Asamblea Constituyente, y por su negativa a firmar a inicios de año el proyecto de acuerdo propuesto por las autoridades en el proceso de diálogo que se realizó en República Dominicana.En el intento de magnicidio del 4 de agosto se emplearon dos dones con supuestos explosivos. Uno de los aparatos sobrevoló cerca de la tribuna presidencial y fue desorientado con equipos inhibidores de señales activados por las autoridades, mientras que el segundo perdió el control y cayó en un edificio cercano, dijeron las autoridades.

