Piden poner fin a la guerra comercial

Stowe, Vermont— Gobernadores del noreste de Estados Unidos y primeros ministros de provincias del este de Canadá exhortaron el lunes a poner fin a la guerra comercial entre ambos países y a renegociar exitosamente el TLCAN.A pesar de la disputa entre Washington y Ottawa, los participantes en la 42da reunión anual de los gobernadores de Nueva Inglaterra y los primeros ministros del este de Canadá indicaron que los vínculos de cooperación entre esos estados y provincias siguen firmes.La conferencia se llevó a cabo en el centro turístico de Stowe Mountain mientras México, Estados Unidos y Canadá renegocian el TLCAN. El grupo escuchó las opiniones de expertos en almacenamiento de energía, innovación de vehículos eléctricos y el tratado de libre comercio y los aranceles.Tres de los seis gobernadores de Nueva Inglaterra sí asistieron. Nueva Hampshire y Rhode Island enviaron a otros funcionarios, y el gobernador de Maine no acudió.Una de las principales conclusiones de la reunión fue que "el bloque comercial mexicano-estadounidense-canadiense, como participante en el escenario mundial... es mucho más influyente y poderoso junto de lo que es por separado", afirmó Charlie Baker, gobernador de Massachusetts. "Y esperaría que la gente reconociera y comprendiera que renovar el acuerdo actual entre estos tres participantes no sólo los hará a todos mejores entre ellos, sino que también hará que sean un participante mucho más significativo e importante en las conversaciones mundiales sobre comercio".Al concluir la jornada, los copresidentes de la conferencia, el republicano Phil Scott, gobernador de Vermont, y Brian Gallant, primer ministro de New Brunswick, firmaron una resolución sobre el TLCAN y los beneficios del comercio transfronterizo. En ella, los gobernadores y primeros ministros reconocieron la interdependencia económica de toda la región y la contribución del comercio transfronterizo a la prosperidad económica de sus estados y provincias.Aunque la región tiene una larga historia de cooperación económica y de vínculos entre sus líderes, en la reunión eran perceptibles las preocupaciones por la disputa comercial."Ahora nos encontramos ante una situación en la que estamos enfrentando aranceles y represalias con aranceles. No le conviene a nadie", dijo Philippe Couillard, primer ministro de Quebec.Scott dijo no creer que las guerras comerciales den buenos resultados."Creo que conduce a un aislamiento entre nuestros países, y especialmente en la forma en que está llevándose a cabo ahora, las represalias entre ambas partes, obviamente conduce a un daño en la relación, y no es algo que pueda arreglarse en un par de años", afirmó. "Lleva mucho tiempo".Después de una reunión en junio del Grupo de los Siete en Charlevoix, Quebec, Trump llamó a Trudeau "deshonesto" y "débil". Luego Peter Navarro, consejero comercial de la Casa Blanca, afirmó que Trudeau "se merece un sitio especial en el infierno" por intentar "apuñalar (a Trump) por la espalda". Navarro se disculpó después.El efecto de los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero canadiense ya empieza a sentirse en la región, indicaron las autoridades.La retórica de Trump ha hecho que la relación entre Washington y Ottawa se vuelva más frágil, dijo Couillard."Hemos sido aliados, hemos sido vecinos, hemos luchado guerras juntos... No esperábamos ese tipo de relación de nuestro amigo, aliado y vecino", afirmó."Siempre hemos sido amigos y aliados y vecinos. Y realmente queremos que vuelva a ser así", añadió.Durante la reunión, aproximadamente media docena de manifestantes protestaron afuera contra las presas hidroeléctricas en Canadá y por lo que dijeron son acciones insuficientes para hacer frente al cambio climático.

