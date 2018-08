Bueno Aires— Agentes de la Policía realizaron este lunes un operativo en el edificio donde reside la ex presidente argentina Cristina Fernández (2007-2015) en Buenos Aires,El procedimiento policial se realizó en el edificio de apartamentos del barrio capitalino de Recoleta, donde la ex mandataria reside cuando está en Buenos Aires.Medios locales informaron que el operativo se llevó a cabo en el marco del caso a cargo del juez Claudio Bonadio, quien investiga el presunto pago de sobornos relacionados con obras públicas durante los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).La ex Mandataria y actual senadora, se encuentra amparada por el fuero parlamentario y fue citada a declarar por esta causa este lunes, donde no respondió preguntas y se limitó a presentar un escrito.Bonadio ya ha solicitado al Senado una autorización para allanar el apartamento de Fernández, además de otras dos propiedades de la ex Jefa de Estado en el sur del país y de su despacho en la Cámara Alta, la petición será analizada el próximo miércoles por el legislativo.Al enterarse por los medios del procedimiento policial, el abogado de la ex Presidenta, Gregorio Dalbón, se hizo de inmediato presente a las puertas del edificio."Esto, si llega a ser lo que todos están diciendo, es ilegal", aseveró a los medios Dalbón, quien se quejó del circo.Al momento del procedimiento policial, Fernández no se encontraba en su apartamento del quinto piso sino en la sede del Instituto Patria, en el barrio capitalino de Congreso.Tras ingresar al edificio, Dalbón dijo que los policías ingresaron a apartamentos del primero y el cuarto piso, que no son propiedad de Fernández."Aunque no se haya allanado ilegalmente la morada de la senadora, ya esto que hicieron es un amedrentamiento absoluto contra la senadora", afirmó el abogado.