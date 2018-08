Niegan paso a migrantes africanos en Europa

Roma— Las autoridades italianas, maltesas y españolas indicaron este lunes que no ofrecerán un puerto seguro al barco de rescate de migrantes Aquarius con 141 personas a bordo.El Gobierno italiano señaló que debería ser Reino Unido quien asista a la nave con bandera de Gibraltar."El barco de ONG Aquarius se coordinó con la guardia costera libia, se encuentra actualmente en aguas maltesas y tiene bandera de Gibraltar", dijo en Twitter el Ministro de Transporte de Italia, Danilo Toninelli."En este momento, Reino Unido tiene que asumir la responsabilidad de proteger a las víctimas del naufragio", agregó.La embarcación, según consta en su bitácora, abandonó las aguas internacionales frente a Libia, donde rescató a los migrantes, y se situó en el Canal de Sicilia, entre el Estado insular de Malta y la isla italiana de Lampedusa.España consideró no ser el puerto más seguro al no ser el más cercano de acuerdo con lo establecido en el Derecho Marítimo Internacional para el desembarco de náufragos.A bordo acoge a un total de 141 migrantes salvados en dos operaciones distintas el pasado viernes, cuando viajaban en barcazas desde Libia hacia las costas europeas.En la primera operación se salvó a 25 inmigrantes, 16 hombres y 9 mujeres, una de ellas embarazada, procedentes de Bangladesh, Camerún, Ghana, Costa de Marfil, Nigeria y Senegal.En la segunda se rescató a 116 inmigrantes de Egipto, Eritrea, Somalia y Marruecos, de los que 78 son varones, 38 mujeres, una de ellas encinta, y 67 menores no acompañados.Aquarius es manejado por la organización SOS Mediterranee en cooperación con Médicos sin Fronteras (MSF). Desde este domingo, los dos grupos pidieron un puerto europeo seguro para el desembarco de los solicitantes de asilo.Las dos organizaciones señalaron que las dos misiones fueron coordinadas por la guardia costera libia, la cual dijo sin embargo, que Libia no aceptaría a los rescatados y que las ONG tendrían que solicitar un puerto seguro en otro país.Después de que Italia y Malta le negaron hoy el permiso para atracar, el barco de rescate se encuentra actualmente entre los dos países en espera de mas indicaciones.Según el doctor de la embarcación, David Beversluis, de MSF, los inmigrantes se encuentran estables y que el buque cuenta con comida y suministros médicos para las próximas dos semanas.Ante esta situación, la Comisión Europea está en contacto con varios Estados de la Unión Europea y ofreció su total apoyo diplomático para resolver la situación, según declaró la portavoz, Tove Ernst.

