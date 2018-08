Con revelación tras revelación, una nueva ola de escándalos sobre abuso sexual está cimbrando a la Iglesia Católica y presentando al papa Francisco la mayor crisis de su pontificado, escribe The Washington Post.En Chile, fiscales han cateado oficinas eclesiásticas, incautado documentos y acusado de encubrimientos a directivos. En Australia, figuras de primer rango de la Iglesia están siendo detenidas y procesadas. Y después de que renunciara un cardenal, en Estados Unidos circulan preguntas en torno a la jerarquía que se hizo de la vista gorda y lo protegió durante años.La Iglesia ha tenido más de tres décadas —desde que empezaron a hacerse públicos los casos notables de abuso— para salvaguardar a las víctimas y a sí misma de tales fallas sistemáticas. En los últimos cinco años, muchos católicos han buscado en Francisco a alguien capaz de modernizar a la Iglesia y ayudarla a recuperar su credibilidad.Pero el currículum de Francisco en el manejo del abuso no es del todo satisfactorio, algo que algunos atribuyen al aprendizaje o a defectos y otros relacionan con la resistencia en una institución notoria por su reticencia al cambio.Los analistas que han estudiado la respuesta eclesiástica al abuso sexual, así como varias personas que han asesorado al Papa, aseguran que el Vaticano no ha sido capaz de tomar las dramáticas medidas con las que se pueda auxiliar a alguna organización a reponerse a los escándalos —y evitar repetirlos.A Francisco se le reconocen varias medidas significativas. El mes pasado, aceptó la renuncia de nivel más alto hasta la fecha cuando Theodore McCarrick dimitió del Colegio de Cardenales. Al exarzobispo de Washington se le acusa de abusar sexualmente de adultos y de menores. Será sometido a un juicio eclesiástico en el cual podría retirársele su estado clerical. Pero el Papa ha tenido tropiezos notables. Durante un viaje a Sudamérica, en enero fue muy criticado por decirse convencido de la inocencia del obispo Juan Barros, acusado de encubrir los actos de un notorio pederasta.Francisco intentó recuperarse de dicho episodio enviando a dos investigadores a Chile, disculpándose por sus “serios errores” en el manejo de la crisis y haciendo referencia —algo sin precedentes en algún papa— a una “cultura de abuso y encubrimiento”. Invitó a las víctimas chilenas de abuso al Vaticano. Llamó asimismo a Roma a los 34 obispos chilenos, acusándolos ahí de no investigar los posibles delitos y de destruir evidencias. Los obispos ofrecieron su renuncia en grupo. Hasta ahora, Francisco ha aceptado cinco de dichas renuncias.Pero la Iglesia ha tenido dificultades para embarcarse en un esfuerzo más integral por cerrar el capítulo sobre el abuso sexual.“En la Iglesia Católica el delito sigue siendo hacer escándalo, no el encubrimiento”, dijo Anne Barrett Doyle, una de los directores del sitio BishopAccountability.org, que monitorea los casos de abuso sexual. “A nivel mundial, los obispos no están hablando”.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.