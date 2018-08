Video: Se le ocurrió meter a su perro a la lavadora; la amenazan de muerte

Tamara Rotman, metio a su perrito en su lavadora torturandolo de una forma descomunal, según ella lo hizo porque quería tener mas seguidores en sus redes sociales ayer cerro su cuenta de Instagram esta enferma mental y vive en Argentina ella tiene que ser recluida en un manicomio pic.twitter.com/4V2bvzeDW3



— RAUL JULIA LEVY (@rauljulialevy) 13 de agosto de 2018

Tamara Rotman, una joven a quien se le ocurrió subir a redes sociales, Instagram para ser precisos, un video en el que muestra cómo mete a la lavadora a su pequeño Cuco, un West Highland Terrier, causó la molestia de los internautas, y a pesar de que canceló su cuenta, y abrió una nueva con un solo video del perrrito corriendo, para demostrar cuánto lo ama, las amenazas no le dejan de llegar.En el video se observa al perrito con cara de desesperación cuando la tina de la lavadora comienza a girar, y aunque ella asegura que el aparato estaba desconectado, los usuarios de redes sociales no se lo perdonaron.Lo menos, apuntaron, es un daño sicológico al animal, quien tendría que terminar en el etólogo."Estamos en una sociedad donde nada se mide, ni lo que decimos, ni lo que hacemos, ni como actuamos. Si seguimos así vamos a terminar destruyendo todo. Pensé que inhabilitando instagram o bloqueando gente iba a ser mejor, pero dado que no me paran de llegar amenazas agresivas deseando tanto muerte como violación, lo mejor es hablar y aclarar la situación."Tengo un perrito que se llama Cuco, lo amo con mi vida y la gente que me conoce lo sabe muy bien. Doy la vida y mucho más por él."Ayer subí una historia suya en el lava ropas que MUCHAS personas malinterpretaron; está bien, no me conocen, puede pasar."Entiendo que quizás algunos les pareció un video fuerte pero esas no eran las intenciones. Ni yo ni Cuco sentimos esa agresión de la que tanto se habla. El perro no estuvo mas de 10 segundos ahi adentro, aclarando que el lava ropas estaba APAGADO. Además, en el video que subí se veía cómo salía a los dos segundos, pero la chica que lo hizo público decidió cortarlo para dejarme peor parada."Fue una picardía que no pensé que iba a tener estas consecuencias. De todos modos, quiero disculparme con la gente que pensó que fue demasiado."La persona que quiera denunciar está en su derecho, sé que tengo todo a mi favor como para que esto no tenga consecuencias legales. Todo mi entorno es testigo del amor que tengo por este animal, al que trato como un hijo.Y para los que me amenazan: habla mas de ustedes que de mi".