Caracas— El presidente Nicolás Maduro anunció el lunes que los precios de la gasolina en Venezuela serán elevados a niveles internacionales para resolver las distorsiones que provoca, ya que "prácticamente la regalamos", y para ello se subsidiará a los habitantes durante dos años."Yo aspiro que en dos años a más tardar hayamos resuelto la deformidad", acotó el gobernante durante un discurso televisado. "La gasolina y los hidrocarburos deben colocarse al precio internacional para que se acabe el contrabando a Colombia y los países del Caribe".La gasolina de Venezuela, la más barata del mundo, es un tema muy sensible desde 1989, cuando se desató una revuelta popular a raíz de un incremento de los combustibles que ordenó el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Murieron unas 300 personas.Maduro indicó que en los próximos días anunciará los detalles del nuevo esquema de precios de los hidrocarburos y de un subsidio directo que estará vigente cerca de dos años, cuando aspira se haya recuperado y estabilizado la economía del país.En febrero de 2016, luego de estar los precios congelados casi dos décadas, el mandatario aumentó la gasolina a un bolívar por litro. En la actualidad ese incremento no pasa de ser algo simbólico, puesto que equivale a una ínfima cantidad respecto del tipo de cambio del mercado negro, ampliamente utilizado por la falta de capacidad del gobierno para satisfacer la demanda de divisas.Maduro _que repetidamente ha reconocido que la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) pierde varios miles de millones de dólares anuales por la diferencia en lo que cuesta producir la gasolina y el precio en que la vende_ resaltó que se calculan "18.000 millones de dólares de pérdida por el contrabando de gasolina que se va a Colombia y al Caribe".Esa y otras medidas forman parte de un programa de "recuperación, crecimiento y prosperidad económica" que busca enfrentar la severa crisis que agobia a los venezolanos, signada por la escasez de productos básicos y una inflación que alcanzará el millón por ciento a fines de este año, de acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional.Maduro ratificó el lunes que el 20 de agosto entrará en vigencia una reforma monetaria que contempla la eliminación de cinco ceros al bolívar, parte de los esfuerzos de su gobierno para combatir la inflación y la escasez de billetes en Venezuela.La nueva unidad monetaria, denominada "bolívar soberano", implica la eliminación de las actuales denominaciones de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 y 100.000 bolívares, que el propio Maduro puso en circulación entre 2016 y 2017 para paliar en parte el incremento exponencial de los precios.Ahora se usará una moneda de 50 céntimos y una de 1 bolívar, además de ocho billetes distintos para cada una de las siguientes denominaciones: 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares, informó.Maduro declaró el 20 de agosto "día no laborable" para permitir la adaptación por la entrada de los nuevos billetes, los cuales van a "coexistir" con los viejos billetes durante un tiempo prudente.Sin dar detalles, el mandatario también señaló que Venezuela "va a tener dos unidades contables", una con el "bolívar soberano" y otra a partir del precio del petro, la moneda digital respaldada por su gobierno, cuyo precio se determina de acuerdo al valor de la cesta petrolera venezolana. Su uso será obligatorio para PDVSA, añadió.

