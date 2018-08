Cargando

Seguramente en más de una ocasión has escuchado o leído historias de personas a las que les han explotado sus móviles mientras hablaban por teléfono o lo tenían conectado a la luz.Aunque suenen a relatos ficticios algunos en verdad ocurrieron y no son un mito que inventó tu mamá para que te desenganches del celular.Un móvil mojado, un cargador defectuoso o una batería dañada pueden crear un corto y desencadenar una serie de reacciones riesgosas.Hace unos meses te contamos el caso de un hombre al que le explotó su dispositivo en la bolsa del pantalón mientras comía en un restaurante ubicado en Bombay.Bueno, pues volvió a ocurrir, esta vez no en la India sino en China y no un bolsillo, sino en el tablero de un automóvil.Un video que se viralizó recientemente muestra el momento exacto en el que un iPhone explota repentinamente a pocos centímetros de la conductora.En la grabación se observa al aparato en llamas y se escucha a la mujer llorando por el susto.En declaraciones al portal chino Pear Video, el esposo de la mujer afirmó que el teléfono no tenía una batería original de Apple.La pareja acudió a un taller de reparación local en febrero para reemplazar la batería del teléfono."El técnico reemplazó la batería vieja con una batería no oficial de iPhone, que fue la que explotó", según explicó el hombre.Si no has visto el video aquí te lo dejamos: