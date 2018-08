Londres— El autor británico y ganador del Nobel de Literatura en 2001, Vidiadhar Surajprasad Naipaul, falleció a los 85 años en su casa de Londres, informó su familia."Murió rodeado de aquellos que amó, habiendo vivido una vida que estuvo llena de maravillosa creatividad y esfuerzo", compartió Nadira Naipaul, esposa del autor.Nacido en Trinidad en el seno de una familia india el 17 de agosto de 1932, Naipaul fue criado en relativa pobreza, Se trasladó a Reino Unido a los 18 años, tras recibir una beca para estudiar en la Universidad de Oxford.Publicó su primera novela El sanador místico en 1957, la cual no fue bien recibida, pero al año siguiente ganó su primer premio literario: el John Llewellyn Rhys Memorial Prize para autores jóvenes.Escribió más de una docena de obras, muchas en torno al colonialismo y sus consecuencias."Cuando aprendí a escribir me convertí en mi propio maestro, me hice fuerte, y esa fortaleza está conmigo hasta hoy", señaló en 2010.El autor fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el 2001 "por haber conjugado la narrativa perceptiva con un escrutinio incorruptible en obras que nos obligan a ver la presencia de las historias suprimidas", aseguró la Academia en aquel momento.

