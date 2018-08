Critica Rusia nuevas sanciones de EU

Moscú— Rusia calificó este jueves como draconiana la nueva ronda de sanciones estadounidenses, mismas que provocaron una caída del rublo a mínimos de dos años y una mayor venta de activos por temores de que Moscú estuviera envuelto en una espiral de sanciones interminables.El Kremlin ha estado intentando con éxito dispar mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Rusia desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en 2016, además de que la élite política rusa calificó rápidamente como una victoria la cumbre de junio pasado entre el mandatario estadounidense y Vladimir Putin.Pero dicho triunfalismo inicial rápidamente se evaporó y algunos legisladores estadounidenses comenzaron a criticar el trato deferente del republicano con Putin en la cita y su fracaso para confrontar al líder ruso por la supuesta intromisión de Moscú en la política de Estados Unidos, lo que en definitiva desencadenó en las nuevas sanciones.El Departamento de Estado estadounidense anunció este miércoles que impondrá nuevas sanciones a finales de mes después de determinar que Moscú utilizó un agente nervioso contra un exespía ruso y su hija en Reino Unido, algo que Rusia niega.En una rápida reacción, el Kremlin dijo que las sanciones eran ilegales y hostiles y que la decisión de Estados Unidos va en desacuerdo con la atmósfera constructiva del encuentro de Trump y Putin en Helsinki.Las nuevas sanciones se concretarán en dos tramos. El primero, que apunta a las exportaciones estadounidenses de productos sensibles relacionados con la seguridad nacional, tiene grandes excepciones y muchos de los artículos que cubre ya han sido prohibidos por restricciones previas.Sin embargo, el segundo tramo, activado después de 90 días si Moscú no entrega garantías confiables de que ya no usará armas químicas y permitirá inspecciones in situ por parte de Naciones Unidas u otros grupos internacionales de observadores, es más grave.Citando a funcionarios estadounidenses, la cadena NBC informó que el segundo paquete podría incluir un deterioro de las relaciones diplomáticas, la suspensión de la capacidad de la aerolínea estatal Aeroflot para volar a Estados Unidos y una reducción de casi todas las exportaciones e importaciones.El anuncio del Departamento de Estado avivó el empeoramiento de la confianza de los inversores ante el posible impacto de nuevas sanciones sobre los activos rusos y el rublo, el cual tocó un mínimo de dos años antes de recuperar parte de sus pérdidas.La decisión de Estados Unidos también desencadenó una venta masiva de bonos del Gobierno ruso.El Kremlin señaló que las nuevas sanciones eran ilegales y que no corresponden a la ley internacional."Tales decisiones tomadas por el lado estadounidense son absolutamente hostiles y difícilmente pueden asociarse de alguna manera con la atmósfera constructiva, no simple pero constructiva, que hubo en la última reunión de los dos presidentes", afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

