Tiene Televisa 2 meses para contestar demanda

Ciudad de México— Un juez federal de Nueva York dio a Grupo Televisa hasta el 15 de octubre para contestar la demanda de acción colectiva que inversionistas estadounidenses presentaron en su contra el pasado 5 de marzo y que fue ampliada en una nueva versión el 6 de agosto.El juez Louis Stanton, de la Corte para el Distrito Sur de Nueva York, fijó desde el 31 de mayo el calendario para el litigio de este caso, en el que se acusa a Televisa de sobornos a la FIFA, y de carecer de controles internos efectivos sobre la elaboración de sus informes financieros.Televisa admitió en enero sus problemas contables, pero ha negado categóricamente los sobornos a FIFA para obtener derechos de transmisión de Copas del Mundo, y ninguna autoridad ha acusado a la empresa de esa conducta, que se ha ventilado en testimonios judiciales y notas de prensa.Reforma publicó el 26 de marzo que el inversionista Melvin Gross había iniciado esta acción colectiva, a la que ya se sumaron dos entidades más, entre ellas College of Applied Sciences & Arts Pension Plan, una firma financiera de Canadá que ahora es la demandante líder.El Juez Stanton había ordenado en mayo presentar una versión ampliada de la demanda a más tardar el 6 de agosto.Dicha versión, difundida ayer por el portal BuzzFeed, es más agresiva y detallada en el tema de los supuestos sobornos a FIFA, que se dice fueron realizados por medio de Mountrigi Management Group, una firma suiza que ha sido vinculada por Televisa en múltiples reportes desde 2015.La acción colectiva, única registrada contra Televisa ante cortes federales de Estados Unidos, busca indemnización para inversionistas que compraron títulos de la empresa en la Bolsa de Nueva York de abril de 2013 a enero de 2018.Los títulos han sufrido bajas de precios ante revelaciones de los casos de FIFA y los problemas de contabilidad interna de Televisa. Los ADR de Televisa en Nueva York han perdido 25.1 por ciento en el último año, aunque en lo que va de 2018 han subido casi 4 por ciento.El éxito de estas demandas no está garantizado, como tampoco que tendrán suficiente fuerza para obligar a Televisa a buscar un arreglo fuera de tribunales.En febrero de 2015, un fondo de pensiones de burócratas de Atlanta presentó en la misma Corte una acción contra la aerolínea Volaris.En julio de 2016, el juez William Pauley desechó la demanda, al concluir que las posibles declaraciones erróneas o falsas de Volaris en sus reportes financieros, no tuvieron un "impacto material comprobable" sobre las acciones o sus inversionistas.La Corte de Nueva York también tramita actualmente una acción colectiva contra Cemex, y al menos cinco contra un grupo de bancos mexicanos bajo investigación desde 2017, por un supuesto acuerdo para "inflar" el precio de la deuda del Gobierno mexicano que colocan entre los inversionistas.

