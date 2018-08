Washington— En número de familias migrantes arrestadas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México permaneció casi sin cambios entre junio y julio, de acuerdo con datos gubernamentales presentados el miércoles, en un indicio de que la polémica medida que la administración Trump tomó para separar a miles de padres e hijos disuadió poco a otros de emprender la jornada, publicó el Washington Post.El mes pasado los agentes fronterizos estadounidenses arrestaron a 9 mil 258 miembros de familias en la frontera surponiente, ligeramente menos que los 9 mil 434 detenido en junio y los 9 mil 485 de mayo.El Gobierno citó el aumento primaveral de padres que cruzaban de forma ilícita con sus hijos como justificación de su iniciativa de “tolerancia cero”, misma que condujo a la separación de aproximadamente 2 mil 500 familias entre el 5 de mayo y el 20 de junio, cuando la indignación pública obligó al presidente Trump a suspender la práctica. A partir de entonces, algunos defensores de dicha política han argumentado que las separaciones hubieran tenido mayor efecto disuasivo de haberse implementado por más tiempo. Insisten en que su verdadero impacto se hubiera notado hasta que se corriera la voz en las regiones rurales de Centroamérica, instando a los padres a reconsiderar sus planes de viaje.Pero los totales de julio presentados el miércoles sugieren que las separaciones casi no marcaron diferencia. Aunque las familias continuaron llegando a aproximadamente el mismo ritmo, la cifra de menores no acompañados asegurados bajó de 5 mil 093 en junio a 3 mil 938 en julio, no obstante que ese grupo no estaba en la mira del programa “cero tolerancia”.Un funcionario de alto nivel del Departamento de Seguridad Interna señaló que la dependencia no ha determinado la razón de que hubiera menos aprehensiones de menores sin compañía. Pero el funcionario señaló que, durante julio, los integrantes de familias representaron una proporción mayor de las personas que cruzaron la frontera sin autorización —29.3 por ciento.“El hecho de que no podamos detener unidades familiares está alentando a más gente a cruzar como grupos familiares”, dijo el funcionario, refiriéndose a los límites impuestos por los juzgados a la capacidad gubernamental de mantener resguardados por más de 20 días a los menores migrantes.En total, en julio los agentes federales detuvieron a 39 mil 953 migrantes en la frontera, respecto a 42 mil 838 el mes pasado.Un punto donde el Gobierno notó descensos en el número de familias fue en los cruces fronterizos de Estados Unidos, donde los migrantes pueden pedir asilo sin cruzar ilegalmente.Durante marzo y abril llegaron más de cinco mil miembros familiares al mes a los puertos de entrada, pero en junio y julio dicha cantidad bajó a cerca de tres mil.El funcionario de alto nivel culpó a los grupos activistas por decir a los migrantes que les quitarían a sus hijos si intentaban pedir asilo en los cruces fronterizos. Otra razón podría ser que en los puertos oficiales de entrada se ha rechazado a más solicitantes de asilo.

