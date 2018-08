California— Los científicos advierten que un efecto dominó se activará si las temperaturas globales aumentan más de 2°C más altos que los niveles preindustriales, lo que lleva a condiciones de "invernadero" y niveles del mar más altos, lo que haría que algunas áreas en la Tierra sean inhabitables, publicó CNN.El informe, "Trayectorias del sistema terrestre en el Antropoceno", publicado este lunes en American Proceedings de la Academia Nacional de Ciencias, dijo que las temperaturas "de invernadero" podrían estabilizarse de 4°C a 5°C más altos que los niveles preindustriales."Las emisiones humanas de gases de efecto invernadero no son el único factor determinante de la temperatura en la Tierra. Nuestro estudio sugiere que el calentamiento global inducido por el hombre de 2°C puede desencadenar otros procesos del sistema de la Tierra, a menudo llamados 'retroalimentaciones', que pueden impulsar el calentamiento, incluso si dejamos de emitir gases de efecto invernadero", dijo el autor principal, Will Steffen, de la Universidad Nacional de Australia.Las temperaturas más cálidas podrían provocar un aumento del nivel del mar de hasta 60 metros de las costas actuales, inundando las poblaciones costeras y forzando a las comunidades hacia el interior. Este verano, decenas de personas han muerto en incendios forestales y olas de calor desde EE.UU. hasta Asia, dando al mundo una idea de lo que podría suceder en el futuro.El informe dice que si se cruza el "umbral" –un punto teórico de no retorno– esto "llevaría a una temperatura promedio global mucho más alta que cualquier interglacial en los últimos 1,2 millones de años y a niveles del mar significativamente más altos que en cualquier momento en el Holoceno", refiriéndose a la edad geológica que comenzó al final de la última edad de hielo, hace unos 12.000 años.Muchos científicos sostienen que hemos ingresado a una nueva era geológica, el Antropoceno, en la que la actividad humana está afectando directamente al planeta.Katherine Richardson de la Universidad de Copenhague, una de las coautoras del informe, dijo a CNN que la idea de un punto de inflexión no es nueva. "Siempre nos hemos dado cuenta de que podría haber un punto de no retorno", dijo."Las implicaciones son que si no lo podemos detener estamos en un caos total. Nuestras sociedades no podrían continuar como están ahora con un aumento de temperatura promedio de 4°C a 5°C (y) de 10 a 60 metros de aumento del nivel del mar. Simplemente sería insoportable para nuestra sociedad", explica."Evitar este escenario requiere una redirección de las acciones humanas desde la explotación hasta la administración del sistema de la Tierra", dijo Steffen.Más de 200 países se comprometieron a tomar medidas contra el cambio climático en virtud del Acuerdo de París alcanzado en 2015. El acuerdo impulsó a los firmantes a trabajar juntos para evitar que las temperaturas suban más de 2°C por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, no hay objetivos vinculantes, y Estados Unidos se retiró más tarde, dando un golpe a los esfuerzos globales para formar un frente unido contra el cambio climático.