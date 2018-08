Tokio— Una facultad de medicina en Tokio se disculpó el martes después de que una investigación interna reveló que la escuela alteró sistemáticamente durante años las calificaciones de los exámenes de ingreso para limitar el número de mujeres aceptadas y asegurar que más hombres pudieran ser médicos.La Universidad de Medicina de Tokio manipuló todos los resultados de exámenes desde 2006 o incluso antes, de acuerdo con hallazgos difundidos por abogados participantes en la investigación, que confirmaron reportes recientes de la prensa local.La escuela dijo que la manipulación no debió haber ocurrido y que no volverá a suceder. Agregó que sopesará admitir retroactivamente a aquellas mujeres que hayan aprobado los exámenes, aunque no explicó cómo podría hacer eso.La manipulación quedó expuesta durante una investigación sobre el ingreso "por la puerta de atrás" del hijo de un funcionario del Ministerio de Educación a cambio de que la escuela recibiera un trato favorable y obtuviera recursos para investigación. El burócrata y el exdirector de la escuela ya fueron acusados de soborno.La investigación halló que en los exámenes de ingreso de este año la escuela redujo en 20% todas las calificaciones de los solicitantes de primer grado y sumó al menos 20 puntos para los solicitantes hombres, excepto para aquellos que hubieran reprobado las pruebas anteriores al menos cuatro veces. La indagación indicó que la facultad hizo amaños similares durante años porque la escuela quería menos mujeres médicas debido a que anticipaban que acortarían o desertarían de la carrera después de ser madres.El hijo del funcionario del Ministerio de Educación aprobó el examen tres veces y le dieron 20 puntos, lo que le permitió aprobar con apenas lo mínimo.El reporte indica que en la manipulación hubo un "sexismo profundo", de acuerdo con el abogado Kenji Nakai. Agregó que el informe sólo abarcó los últimos resultados de los exámenes debido a la presión del tiempo, pero que se necesita investigar más.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.