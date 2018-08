Ciudad de México— El sector agrícola de México se muestra preocupado por las presiones que ejerce Estados Unidos para aceptar algunos de los temas más controversiales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), sobre todo la cláusula de estacionalidad.Para el vicepresidente de Comercio Exterior del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Mario Andrade, las presiones de ambas partes son cada vez más fuertes porque la negociación del TLC entró a una fase de pre-cierre y se busca alcanzar un acuerdo hacia finales de agosto.A pesar de que los agroempresarios y el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía (SE) acordaron rechazar la estacionalidad agrícola de la modernización del tratado comercial, indicó que las pláticas en Washington han subido el nivel de presión en torno a este tema."Lo que estamos viendo es que las fichas que no se han bajado a la mesa (de negociación) vuelven a cobrar una importancia relativa, como sucede con la estacionalidad, y ahora se buscan balances con todas esas fichas", expuso.La medida fue propuesta desde el año pasado por el gobierno de Estados Unidos y pretende limitar el comercio de productos hortifrutícolas mexicanos en la época en la que los productores estadounidenses estén en producción.La presión es una alerta de que el equipo estadounidense pretender darle mayor valor o peso al tema de estacionalidad agrícola y después usarla para negociar el intercambio de alguna otra propuesta, dijo Andrade.Destacó que esa medida "no vuela" para el sector agropecuario de la región de Norteamérica, toda vez que es violatoria de las reglas de la Organización Mundial del Comercio y va en contra de la postura del gobierno de México.Por su parte, Kenneth Smith, jefe de la negociación técnica del TLC, aseguró ayer que el capítulo de reglas de origen automotriz aún no se ha cerrado ni acordado entre las partes, y que los temas de contenido regional y salariales de la ecuación siguen sin ser definidos.Comentó que con respecto a la cláusula de extinción (sunset) y la estacionalidad agrícola, dos "temas tóxicos" vigentes sobre la mesa de negociación, la postura nacional de ninguna manera ha cambiado y la negativa hacia dichas iniciativas se mantiene.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.