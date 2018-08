Se adjudica ex policía ataque en Caracas

Caracas— Un ex jefe de policía municipal y activista de la Oposición venezolana dijo que ayudó a organizar una operación para lanzar drones armados sobre una parada militar el sábado, que, según el presidente Nicolás Maduro, fue un intento de asesinato.En una entrevista para la agencia Reuters, Salvatore Lucchese, un activista venezolano que fue encarcelado por su papel en protestas contra Maduro, aseguró que orquestó el ataque con militantes antigobierno y la "resistencia".La "resistencia" a la que hace referencia Lucchese red de activistas callejeros, dirigentes estudiantiles y ex oficiales militares, conocida principalmente por organizar protestas en las que los manifestantes se enfrentaron con la policía y los soldados.La agencia no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Lucchese sobre el ataque, en el que dos drones volaron sobre el acto militar en el centro de Caracas. Explosivos cargados en los artefactos no tripulados detonaron, hiriendo a 7 militares e hicieron correr a los asistentes en busca de refugio.Lucchese, que describió el incidente como parte de un esfuerzo armado sostenido contra Maduro, no quiso hablar de su papel preciso en la operación o identificar a otros involucrados, citando la necesidad de proteger su identidad."Nosotros teníamos un objetivo y al momento no se pudo materializar en un 100 por ciento", dijo Lucchese en una entrevista en Bogotá a donde viajó. "La lucha armada continuará".A principios de este año, Lucchese se separó del partido opositor Voluntad Popular porque no estaba de acuerdo con su diálogo con el gobierno de Maduro.Juan Guaidó, uno de los líderes de Voluntad Popular, dijo que Lucchese fue expulsado por "diferencias con el partido y la dirección nacional", pero no dio más detalles.Guaidó también informó que Voluntad Popular rechaza el uso de la violencia, una posición respaldada en general por partidos opositores venezolanos luego del ataque.Maduro culpó del ataque con drones a la "derecha" opositora que, dijo, contó con el apoyo de Colombia.El Gobierno de Colombia ha negado cualquier participación en el hecho, además de señalar que las acusaciones eran absurdas.Las autoridades venezolanas arrestaron durante el fin de semana a seis personas, incluido un sospechoso que había sido detenido por protestas en 2014 y otro buscado por su participación en un ataque a una base militar en 2017.El Gobierno venezolano dijo que los drones portaban explosivos plásticos.Después del incidente, un grupo poco conocido llamado Movimiento Nacional de Soldados de Franela, que se describe como parte de la "resistencia", también se atribuyó el fin de semana la responsabilidad del ataque con drones.Lucchese se negó a decir si está asociado con Soldados de Franela. Un miembro del grupo, que se negó a identificarse por su nombre, no quiso hablar sobre lo que dijo Lucchese en un intercambio de mensajes con Reuters.El activista de 52 años llamó por primera vez la atención después de ser encarcelado durante diez meses, a partir de 2014, por negarse a detener las protestas contra Maduro.El Gobierno liberó a Lucchese al final de su sentencia en febrero del 2015, de acuerdo con el activista y medios locales.Sin dar detalles sobre la ruta, Lucchese dijo a Reuters que abandonó Venezuela en agosto pasado, después de enterarse de que el oficialismo buscaba su arresto una vez más, esta vez por traición e incitación a la rebelión militar.La orden fue ampliamente reportada por los medios venezolanos en los últimos meses, pero Reuters no pudo obtener copia de la misma.Lucchese dijo que ahora reside en el extranjero y continúa trabajando con otros opositores, resaltando que la resistencia armada era la única forma de expulsar a Maduro.