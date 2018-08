La verdad es que cuando nos acaba de caer la quincena nos sentimos los más 'poderosos' y gastamos como 'si no hubiera un mañana', aún sabiendo que restan dos semanas -o en ocasiones tres- para el siguiente pago.Imagina que el dinero te sobrara y no tuvieras necesidad de preocuparte por los gastos, sería increíble ¿no?Te tenemos una pregunta, si tu cuenta tuviera muchos ceros ¿qué sería lo primero que harías?Seguramente entre tus respuestas están: viajar, comprar terrenos, autos y actualizar todo el guardarropa.Recientemente se dio a conocer que un turista británico con al parecer con mucho -en serio mucho- dinero viajó a Dubái para llenarse de lujos.Una de sus excentricidades al llegar fue rentar un increíble Lamborghini Huracan valorado en 350 mil dólares para pasearse por la ciudad.Sorprendentemente, en 4 horas logró acumular multas por valor de 46 mil dólares.De acuerdo con The National, el hombre, de 25 años, se alojó en el lujoso Five Palm Jumeirah Hotel and Resort de Dubái, pagó mil 600 dólares por el alquiler -de dos días- del automóvil en la agencia Saeed Ali Rent a Car y dejó su pasaporte como garantía.A las horas de haberse subido al vehículo, las cámaras de seguridad registraron 33 violaciones de límite de velocidad por parte del conductor, que circuló a una velocidad de entre 126 y 230 kilómetros por hora, haciendo reaccionar a los radares cada que pasaba por su camino.En medio del desacuerdo, el Lamborghini se encuentra en posesión del turista y la agencia sigue con su pasaporte.La empresa explicó que al recuperar el vehículo del cliente, tendrá que entregarlo a la Policía y que 'no piensan pagar las multas'.Los representantes de la agencia de alquiler señalan que la multa por 33 violaciones de tráfico asciende a 19 mil de dólares, a lo que se añade otra sanción de 27 mil de dólares para poder recuperar el automóvil de la Policía.

