Cierra Brasil las puertas a refugiados venezolanos

Brasilia, Brasil‚— Un juez de Brasil ordenó el cierre de un paso limítrofe con Venezuela por el que cruzan habitantes de dicho país que escapan de la crisis económica y la agitación política, pero la frontera permanecía abierta el lunes a la espera del resultado de una apelación.La medida no ha entrado en vigor aún, a la espera de una apelación de los abogados del Gobierno brasileño y cientos de venezolanos seguían entrando a Brasil este lunes, dijo un funcionario fronterizo.El juez federal Helder Barreto ordenó el domingo cerrar la frontera hasta que el estado de Roraima pueda establecer las condiciones humanitarias para recibir el enorme y desordenado flujo.Durante los últimos tres años decenas de miles de venezolanos han llegado a Roraima, colapsando los servicios sociales y causando una crisis humanitaria con familias que duermen en las calles en medio de un aumento del delito y la prostitución.El Gobierno del estado decretó el jueves que los venezolanos que busquen servicios médicos y sociales en Roraima tendrían que presentar un pasaporte válido, algo que muchos refugiados no tienen.Barreto dictó que la medida era discriminatoria y que iba contra las leyes brasileñas. El magistrado suspendió una provisión que permitiría deportar o expulsar inmigrantes venezolanos que cometieran actos ilegales, y ordenó la vacunación de quienes ya fueron admitidos en Brasil.No obstante, el juez ordenó la suspensión del ingreso de los venezolanos a Roraima hasta que el estado pueda alcanzar un equilibrio entre la llegada de inmigrantes y su salida hacia otras zonas de Brasil.Siguiendo las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Fuerza Aérea brasileña comenzó a trasladar a los inmigrantes venezolanos desde Roraima a otras ciudades de Brasil.Hasta el momento, unos 820 venezolanos han sido trasladados desde Boa Vista, la capital del estado, por la Fuerza Aérea.Pero autoridades locales dicen que, en promedio, más de 500 venezolanos cruzan hacia Brasil cada día y muchos permanecen en Roraima debido a que no pueden costear el desplazamiento a otras zonas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.