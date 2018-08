Caen 2 que operaron dron en acto de Maduro

Caracas, Venezuela– El fiscal venezolano, Tarek William Saab, informó este lunes que fueron detenidos en flagrancia dos operadores de uno de los drones que explotó el sábado en la avenida Bolívar en Caracas, durante un desfile militar, como parte de un supuesto ataque contra Nicolás Maduro."Esto es como una película en cámara lenta. Se identificaron los lugares desde donde operaron los drones, fueron detenidos en flagrancia dos personas que operaban uno de los drones desde un vehículo, específicamente el dron que se estrelló en el edificio don Eduardo", señaló Saab."Hay testigos que vieron despegar el dispositivo y los identificaron al igual que todos los autores materiales del hecho y sus colaboradores. Se estableció el sitio en que los autores se alojaron en días previos al hecho, se identificaron a los explosivistas y se han establecido las primeras conexiones internacionales."Se presume que están vinculados con otra investigación de un ataque terrorista ocurrido hace un año", afirmó el funcionario designado por la Asamblea Nacional Constituyente, afín a Maduro.Desde el Gobierno se ha vinculado el hecho con las actividades del expolicía Oscar Pérez, quien fue asesinado en enero junto con seis de sus colaboradores en una violenta operación que contó con lanzagranadas y tanques de guerra.En julio del año pasado, Pérez se convirtió en enemigo del presidente venezolano cuando sobrevoló con un helicóptero las inmediaciones de la sede del Tribunal Supremo, en Caracas, con una pancarta que decía 'Libertad' y, según la versión del Gobierno, lanzó dos granadas que no explotaron.Desde el sector oficial también se ha señalado a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de estar involucrados en el incidente registrado el fin de semana.El fiscal no dio mayores detalles del incidente, por reservas de la investigación, pero aseguró que el hecho es parte una cadena de acciones violentas que ha vivido ese país desde que llegó el chavismo al Gobierno en 1999.En cinco años en el poder, Maduro ha denunciado 20 supuestos intentos de asesinato en su contra."Esto no fue solamente un intento de magnicidio, sino una masacre porque, de concretarse, todos los que estábamos ahí, cabezas de los poderes públicos, seríamos víctimas", afirmó Saab.Asimismo, el funcionario señaló que los delitos que calificarían a los implicados son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio frustrado y lesiones graves en los siete militares heridos, lanzamiento de explosivos en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo.La mañana de este lunes se han realizado allanamientos en Caracas vinculados con el caos.El servicio de inteligencia tomó las instalaciones del Hotel Pestana, en el este de Caracas, donde realizaron la búsqueda de algunos de los involucrados en el supuesto atentado.En la madrugada, los policías iniciaron el desalojo de los huéspedes del hotel de cuatro estrellas y restringieron el acceso a las instalaciones.El ministro de Interior, Néstor Reverol, adelantó el domingo parte de las pesquisas, además de que dijo que había más detenidos."Tenemos hasta ahora seis terroristas y sicarios detenidos, varios vehículos incautados y se han practicado varios allanamientos en hoteles de la capital de nuestro país, donde se han recabado importantísimas evidencias", señaló Reverol.De acuerdo con el funcionario, en el atentado fueron usados dos drones modelo DJI M600, diseñados para trabajos industriales y con capacidad para soportar grandes cargas, que no lograron herir al Mandatario venezolano gracias a las técnicas especiales de la Guardia de Honor, encargada de su seguridad, y a la instalación de equipos inhibidores de señales que desorientaron a los drones, que se activaron "fuera del perímetro planificado por los sicarios".

