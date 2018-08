París— Joel Robuchon, un primer chef que sacudió al estirado mundo de la alta cocina francesa cautivando paladares con el placer de un simple puré de papas y permitiendo a los comensales asomarse a su cocina, falleció. Tenía 73 años.*Su carrera fue una de superlativos: nombrado entre los mejores artesanos en Francia en 1976, coronado como cocinero del siglo en 1990, elegido como uno de los cocineros de la "cena del siglo" y, por muchos años, el chef con más estrellas de Michelin en todo el mundo.Una vocera de Robuchon confirmó su deceso. El canal de TV BFM y el diario Le Figaro reportaron que murió el lunes de cáncer en Ginebra.Robuchon era conocido por su innovación constante e incluso juguetona en la cocina, una revelación ante el rígido mundo culinario francés. Construyó un imperio de restaurantes gourmet alrededor del mundo, de París a Tokio, Las Vegas y Nueva York."Describir a Joel Robuchon como un cocinero es casi como llamar a Pablo Picasso un pintor, a Luciano Pavarotti un cantante, a Frederic Chopin un pianista", escribió la reportera culinaria Patricia Wells en "L'Atelier de Joel Robuchon", un libro sobre el chef y sus estudiantes. "Joel Robuchon sin duda pasará a la historia como el artista más influyente del siglo XX en el mundo culinario".Muchos grandes cocineros de Francia hicieron eco de ese sentimiento.El chef Marc Veyrat, cuyo restaurante tiene tres estrellas en la guía Michelin, dijo que "era alguien a quien quise, formidable, extraordinario". Calificó a Robuchon como el "príncipe de la cocina francesa" en la estación de radio RTL, y agregó, "no temo decir que él me inspiraba".El chef Pierre Gagnaire, también con tres estrellas de Michelin, escribió en su cuenta de Instagram que "el mejor entre nosotros se ha ido" y le extendió sus condolencias a su familia.Aunque Robuchon no era ajeno a los lujos - amaba el caviar y las trufas - su comida a menudo fue descrita como simple porque predicaba el uso de tan solo tres o cuatro ingredientes en la mayoría de sus platillos. Su meta siempre fue presumir, no enmascarar, sus sabores.Comenzó una revolución con su modelo de negocios "Atelier" (taller en francés): restaurantes pequeños, íntimos, donde los clientes se sentaban frente a un mostrador que rodeaba la cocina. No tomaban reservaciones y muchos ni siquiera tenían mesas.Su meta, dijo Robuchon, era hacer sentir a los comensales cómodos, permitirles interactuar con el chef y, sobre todo, poner el foco de vuelta en la comida. Era parcialmente un reproche al sistema de estrellas de Michelin, que otorga puntos no solo por técnica sino también por ambiente y servicio.Pero a Michelin, y a prácticamente todo el mundo, les gustó la idea, y gracias a sus Ateliers alrededor del mundo Robuchon recibió un récord de 32 estrellas en 2016. Aún tenía 31 estrellas este año, incluyendo de cinco restaurantes tres estrellas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.