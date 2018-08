Hijo de Bin Laden se casa con la hija de piloto suicida del 11-S

Hamza bin Laden, hijo del antiguo líder de la red terrorista Al Qaeda, Osama bin Laden, se ha casado con la hija de Mohamed Atta, uno de los suicidas que estrellaron dos aviones contra las Torres Gemelas de Nueva York en el atentado del 11 de septiembre de 2001, según ha informado hoy el diario The Guardian.La unión fue revelada por dos hermanastros de Bin Laden, Ahmad y Hassan al Attas, en una entrevista con el rotativo británico en la que aseguraron que Hamza ha jugado un papel relevante en Al Qaeda y ha expresado deseos de vengar la muerte de su padre, abatido en mayo de 2011 por soldados estadounidenses en Pakistán."Hemos escuchado que se ha casado con la hija de Mohammed Atta. No estamos seguros de donde está (Hamza), pero podría estar en Afganistán", declaró Ahmad al-Attas a The Guardian.Otro de los hijos de Osama bin Laden, Khalid, murió por los disparos de las fuerzas especiales estadounidenses en la operación que acabó con la vida de su padre, mientras que un tercero, Saad, falleció en un ataque con drones en Afganistán en 2009.El atentado de las Torres Gemelas, perpetrado por terroristas de esa red, costaron la vida a cerca de 3 mil personas.Según The Guardian, Hamza bin Laden es hijo de una de las tres viudas de Osama bin Laden, Khairiah Sabar.Esas tres mujeres y varios de sus hijos se refugiaron en Arabia Saudí tras la muerte del antiguo líder de Al Qaeda y mantienen el contacto con la madre de Osama, Alia Ghanem, que en una entrevista con el mismo periódico británico publicada la pasada semana admitió que ha tenido un "vida muy difícil".Ghanem describió al exlíder de la red terrorista como un chico "tímido, pero bondadoso", que en la adolescencia conoció a gente que "le lavó el cerebro".

