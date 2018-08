Caracas— Las autoridades detuvieron a seis personas sospechosas de utilizar drones cargados de explosivos en un intento fallido por asesinar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijeron funcionarios el domingo, en lo que un testigo describió como un ataque aterrador que sacudió su edificio de apartamentos.Las autoridades venezolanas dijeron que los atacantes utilizaron dos costosos drones DJI M600 equipados cada uno con un kilo de explosivo C4. Se suponía que uno de los drones debía atacar al presidente desde arriba mientras que el otro detonaría directamente frente a él.El plan fracasó cuando miembros de la seguridad presidencial, usando equipos electrónicos de bloqueo, lograron desorientar a los drones.“Tenemos hasta ahora seis terroristas y sicarios detenidos”, declaró el ministro de Relaciones Interiores, el mayor general Néstor Reverol. No se descartan “en las próximas horas otras detenciones”.Las autoridades del gobierno señalaron directamente a facciones de la oposición en Miami y Bogotá de conspirar con los atacantes, aunque no ofrecieron pruebas específicas.Los líderes de la oposición condenaron a Maduro por señalar a sus opositores políticos como responsables del ataque, y advirtieron que podría usarlo para reprimir aún más a sus críticos.El ministro añadió que uno de los detenidos tiene orden de captura por su presunta participación en el asalto al fuerte militar Paramacay, donde fallecieron dos personas y resultaron heridos tres militares el 6 de agosto del 2017.Otro de los capturados estuvo detenido previamente por participar en las protestas antigubernamentales de 2014 y que recibió un beneficio de libertad procesal, indicó el ministro.Las autoridades no han divulgado sus nombres o dicho qué cargos enfrentan.Maduro responsabilizó del atentado a la derecha venezolana e internacional y señaló de forma directa al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del hecho, aunque no presentó ninguna prueba.El gobierno de Venezuela habitualmente acusa a los activistas de la oposición de conspirar para atacar y derrocar a Maduro, un exchofer de autobús, que se ha movido constantemente para concentrar el poder mientras el país lucha para revertir la hiperinflación.De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional la inflación podría cerrar el año en un millón por ciento.Maduro pidió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arrestar a los terroristas.John Bolton, el asesor de seguridad de Trump, dijo a “Fox News Sunday” que si el gobierno de Venezuela tiene información que sirva de fundamento y que quieran presentar que “muestre una posible violación de la ley penal estadounidense, la analizaremos seriamente”.• Usaron dos drones DJI M600• Cada uno equipado uno con un kilo de explosivo C4• Uno debió atacar desde arriba al presidente• El otro detonaría directamente frente a él• Elementos de seguridad presidencial usaron equiposelectrónicos de bloqueo

