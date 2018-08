Choca avión antiguo en Alpes suizos; 20 muertos

Berlín– Un antiguo avión a hélice se estrelló a toda velocidad y de forma casi vertical en una montaña suiza falleciendo sus 20 ocupantes, informó el domingo al policía.El avión Junkers Ju-52, operado por la compañía suiza Ju-Air, se impactó el sábado en la montaña Piz Segnas, sobre el centro turístico Swiss Alpine de Flims, impactando la ladera occidental de la montaña a unos dos mil 540 metros (ocho mil 330 pies) sobre el nivel del mar. La zona montañosa en el sureste de Suiza es popular entre excursionistas y esquiadores, y tiene un glaciar.La policía dijo el domingo que ya han determinado que las 20 personas en el avión murieron, incluidos los tres miembros de la tripulación. Once de ellos eran hombres y nueve mujeres. La mayoría de las víctimas eran suizas, pero una pareja y su hijo eran de Austria. Las víctimas tenían entre 42 y 84 años.La policía dijo que no estaba al tanto de una llamada de emergencia previa al accidente.Daniel Knecht, del Consejo Suizo de Investigación de Seguridad en el Transporte, dijo que parece que el avión impactó el suelo de forma casi vertical a alta velocidad.El avión al parecer no tenía una caja negra resistente a accidentes como las que tienen las aeronaves más modernas, dijo en conferencia de prensa el domingo en Flims.Las autoridades podrían descartar una colisión con otra aeronave o haber golpeado un obstáculo como un cable, y no hay indicios de que fuera un acto criminal o que la aeronave perdiera partes o se descompusiera previo al accidente, agregó Knecht.Los funcionarios consideran que la investigación de la causa será "relativamente compleja", indicó.El avión llevaba a los pasajeros de regreso de un viaje de dos días en Locarno, en el sur de Suiza, a su base en Dübendorf, cerca de Zúrich. A las autoridades les informaron del accidente a las 5 de la tarde del sábado, 50 minutos después de que la aeronave hubiera despegado del campo aéreo Magadino de Locarno.Entre 1931 y 1952 se fabricaron casi cinco mil aviones Ju-52. El diario suizo Blick dijo que los aviones tienen cupo para 17 pasajeros y tres tripulantes.Los aviones Ju-52 de Ju-Air eran antiguos aviones militares suizos, construidos en 1939, que fueron retirados por la fuerza aérea en 1981.Ju-Air comenzó a operar vuelos con dichos aviones en 1983 y el avión que se estrelló, con la matrícula HB-HOT, había estado en servicio con la compañía de 1985.El avión tenía tres motores, uno en el morro y uno en cada ala.Tras el accidente, la compañía -que opera otros dos Ju-52- suspendió los vuelos hasta próximo aviso.

