"¿Qué pasó?", se preguntó el presidente venezolano, Nicolás Maduro, mirando al cielo. Un dron explotó y silenció su discurso en una parada militar. Un segundo estallido terminó de desatar el caos: la formación se rompió y cientos de soldados corrieron asustados.El primer estruendo interrumpió al mandatario cuando advertía desafiante que no vendería más gasolina subsidiada a quienes no acataran un censo de vehículos. No pudo completar la frase.Por el hecho, que se adjudicó un supuesto grupo rebelde que dice buscar la salida de Maduro, hay seis detenidos acusados de tripular dos drones a distancia cargados con un kilo de explosivos C4, explicó el ministro de Interior, Néstor Reverol.El ministro de Interior, Néstor Reverol, confirmó este domingo que hay seis detenidos por los hechos ocurridos cuando Maduro pronunciaba un discurso durante una parada militar en una concurrida avenida de Caracas.Reverol indicó que dos drones fueron desarticulados con inhibidores de señal. Uno cerca de la tarima presidencial. El otro perdió el control e impactó en un edificio cercano a la avenida Bolívar, dejando una columna de humo.Según el funcionario, en el atentado fueron usados dos drones modelo DJI M600, "diseñados para trabajos industriales" y con capacidad para "soportar grandes cargas".“Es un dron diseñado para trabajos industriales. Puede soportar grandes cargas como una cámara de cine o un kit complejo de grabación”, indicó.Según la empresa DJI, que vende este tipo de dron, detalla en su página web que la nave tiene una velocidad máxima de ascenso de 5 metros por segundo.Así como una velocidad máxima de descenso de 3 metros por segundo.El artefacto alcana una altitud máxima de vuelo de 2 mil 500 metros sobre el nivel del mar.

