Testigos vieron un dron en presunto atentado contra Maduro

Caracas– Residentes de la capital venezolana afirman que vieron un dron que se estrelló contra un edificio de apartamentos cerca del lugar del presunto intento de asesinato del presidente Nicolás Maduro.The Associated Press vio el domingo un video que un residente dice que grabó con su teléfono celular el sábado.Drones cargados con explosivos detonaron mientras Maduro encabezaba un acto oficial ante cientos de militares de la Guardia Nacional y que se transmitía en vivo por televisión, dijeron las autoridades. El mandatario no resultó herido.El video muestra un dron flotando en una calle residencial a dos cuadras de distancia y luego chocando contra un edificio. No se ve la explosión.La persona que grabó el video habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.Maerum González, otra residente, dice que oyó una explosión atronadora y, aterrorizada, corrió al balcón de su quinto piso. Dijo que el dron chocó contra el edificio; no vio ninguna explosión pero sí vio humo oscuro."Han intentado asesinarme el día de hoy", afirmó Maduro posteriormente desde el palacio de gobierno al anunciar la captura de algunos de los presuntos autores materiales.El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, informó que el incidente sucedió poco después de las 5:30 de la tarde, cuando el mandatario estaba conmemorando los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Los hechos ocurrieron en la céntrica avenida Bolívar, cuando los "artefactos voladores de tipo dron" fueron activados en la cercanía de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile, agregó.El gobernante, reelegido en los comicios de mayo pasado, responsabilizó del atentado a la derecha venezolana e internacional y señaló de forma directa al presidente saliente de Colombia, Juan Manuel Santos, de estar detrás del hecho, aunque no presentó ninguna prueba.

