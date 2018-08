Quizás no haya nada más aterrador que la idea de estar en un avión cuando se estrella. Si sobrevivieras de alguna manera a tal calamidad, con razón lo llamarías un milagro de viaje.Pero en realidad hay varias cosas simples que puedes hacer para aumentar tus posibilidades de salir de un avión con seguridad después de que algo malo suceda, según Mary Schiavo, analista de transporte de CNN.Las aeronaves modernas están diseñadas para que los pasajeros puedan ser evacuados en 90 segundos, dijo Schiavo, defensora de seguridad y abogada de aviación que ha representado a aviadores y miembros de la tripulación de varios accidentes de aviación. Muchas veces, ser un pasajero inteligente que puede evacuar un avión en un período de tiempo muy rápido comienza con tu ropa.Usa zapatos cómodosA veces es muy tentador quitarse los zapatos después de subir al avión. Pero Schiavo aconseja mantenerlos, y asegurarse de que sean cómodos, en caso de que tenga que huir."Tienes que mantenerlos por si algo sucede en el despegue, y recuerda que los despegues y aterrizajes son las partes más peligrosas de un vuelo, si tienes zapatos incómodos o no los tienes puestos, no puedes levantarte, evacuar el avión y correr", le dijo a CNN.Señaló a los sobrevivientes del vuelo 2431 de Aeroméxico, que se estrelló en julio en el norte de México con 103 personas a bordo. Todos sobrevivieron al choque, pero ella nota que tuvieron que caminar a través de un terreno bastante difícil después de que se bajaran del avión.Usa ropa que cubra brazos y piernasSchiavo dice que esta es una excelente protección contra quemaduras, raspaduras y abrasiones."Cuando tus brazos y piernas están cubiertos, tienes una capa de protección entre tú y algo que puede dañarte", dijo.Hacerlo no solo puede salvarte, sino que también podría ser la diferencia entre la vida y la muerte de otra persona."Siempre usa algo que cubra tus brazos y piernas porque nunca se sabe cuándo tendrás que salvar a tu compañero de asiento".No te emborrachesEmborracharse en un vuelo no es bueno en ningún momento, pero especialmente durante una evacuación de emergencia, porque hace que sea mucho más difícil sacar a todos del avión."Esa persona no solo es un peligro para sí misma, sino que es un peligro para los demás", dijo Schiavo. "Van a ser un gran peligro en una evacuación".Localiza las salidas de emergenciaSchiavo dice que lo primero que hace cuando sube a un avión, incluso antes de sentarse en su asiento, es encontrar las salidas."Veo cuán lejos están, miro hacia abajo para ver dónde está la iluminación de emergencia", dijo.Con solo hacer esas cosas simples se puede ahorrar tiempo a los pasajeros, y en una emergencia en un avión, "el éxito se mide en segundos".La experta dijo que la industria de la aviación también ha hecho cambios a los aviones para dar más tiempo a los pasajeros, incluyendo cambiar la tela y el relleno de los asientos del avión con material que sea más resistente al fuego."Solo cambiar eso le dio a los pasajeros segundos adicionales antes de que la cabina se llenara de humos mortales. Por lo tanto, cada pequeño cambio se mide en el tiempo que le da a los pasajeros bajar del avión", dijo.

